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17ноября
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В Белогорске приведут в порядок школьные спортзалы

В Белогорске приведут в порядок школьные спортзалы
Фото: пресс-служба главы города Белогорска

Глава Белогорска Станислав Мелюков принял решение о начале еще одной ремонтной кампании в образовательных организациях. Накануне он дал поручение обследовать помещения, где проводятся уроки физической культуры и спорта.

Из 15 существующих спортзалов общей площадью более 3 тысяч квадратных метров в 12 требуется капитальный ремонт. По решению главы Белогорска приведение спортзалов в порядок будет проходить поэтапно. Известно, что ремонт первого начнется уже в декабре. В настоящее время специалисты детализируют финансовые потребности.

В комитете по образованию рассказали, что капитальный ремонт спортзалов в школах — это общая мечта. Своими силами школы проводят лишь косметические ремонты помещений. Капитальные ремонты проводились лишь в шести. Четыре из них в период с 2011 по 2013 годы. Два последних - в 2019-м.

Так, к примеру, в прошлом году капитально был отремонтирован зал в школе № 11. Решение о приведении его в порядок принял глава Белогорска Станислав Мелюков еще на этапе ремонта основного здания школы. На ремонт спортивного зала и раздевалок было направлено почти 3,4 млн. рублей. Строители выполнили целый комплекс работ от выравнивания и покраски потолка и стен до заменены электрики, сантехники и монтажа спортивного линолеума. В спортзале также был произведен монтаж оборудования противопожарной системы, громкоговорителем, настенным охранно-пожарным речевым оповещателем, световыми настенными указателями и оповещателями.

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#Белогорск #спорт #школа

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