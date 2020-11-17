«Охранять» новые автобусные остановки в Благовещенске будут французские видеокамеры

В этом году в областной столице появилось 15 новых остановок, оснащенных электронным табло. Чтобы обезопасить объекты от нападений вандалов, на них установили мощные видеокамеры.

– Каждый павильон оборудован двумя высокоточными камерами французского производства, которые одинаково хорошо «пишут» и в дневное, и в ночное время. Радиус обзора каждой составляет ночью 15 метров, днем – 50, поэтому в поле «зрения» и сам павильон, и территория остановочного пункта, и весь проезжающий и останавливающийся автотранспорт, – рассказал руководитель подрядной организации Виктор Козлов.

Напомним, атаке вандалов уже подвергался павильон по улице Калинина – в него стреляли из пневматики. По словам подрядчика, периодически вандалы вырывают кабель для электронных табло, а на днях с остановки в районе перекрёстка Калинина-Рабочая даже попытались снять само табло. Ранее подрядчик восстанавливал ущерб за собственные средства, однако, установленные камеры помогут находит виновных и требовать с них возместить ущерб.

Новые павильоны располагаются на улицах Ленина и Калинина. Сейчас электронные табло показывают температуру воздуха, текущее время, а также напоминают о мерах защиты от коронавируса. В дальнейшем на табло можно разместить любую информацию, например, расписание автобусов или поздравление с праздником, адресованное жителям Благовещенска, сообщает пресс-служба городской администрации.