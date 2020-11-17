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17ноября
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сегодня, 19:19 4

«Охранять» новые автобусные остановки в Благовещенске будут французские видеокамеры

В этом году в областной столице появилось 15 новых остановок, оснащенных электронным табло. Чтобы обезопасить объекты от нападений вандалов, на них установили мощные видеокамеры.

– Каждый павильон оборудован двумя высокоточными камерами французского производства, которые одинаково хорошо «пишут» и в дневное, и в ночное время. Радиус обзора каждой составляет ночью 15 метров, днем – 50, поэтому в поле «зрения» и сам павильон, и территория остановочного пункта, и весь проезжающий и останавливающийся автотранспорт, – рассказал руководитель подрядной организации Виктор Козлов.

Напомним, атаке вандалов уже подвергался павильон по улице Калинина – в него стреляли из пневматики. По словам подрядчика, периодически вандалы вырывают кабель для электронных табло, а на днях с остановки в районе перекрёстка Калинина-Рабочая даже попытались снять само табло. Ранее подрядчик восстанавливал ущерб за собственные средства, однако, установленные камеры помогут находит виновных и требовать с них возместить ущерб.

Новые павильоны располагаются на улицах Ленина и Калинина. Сейчас электронные табло показывают температуру воздуха, текущее время, а также напоминают о мерах защиты от коронавируса. В дальнейшем на табло можно разместить любую информацию, например, расписание автобусов или поздравление с праздником, адресованное жителям Благовещенска, сообщает пресс-служба городской администрации.

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#городская власть #закон #транспорт

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Комментарии
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  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    1 час назад

    Замечательная рекламная площадка для компенсации затрат.

    Но основное - это все же расписание автобусов, а еще лучше время прибытия.

  • shk0der

    shk0der
    1 час назад

    Последнее технически не реализуемо, да и расписание автобусов в одну строку мало информативно, особенно если большое количество маршрутов на остановке.

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    47 минут назад

    "Последнее технически не реализуемо, да и расписание автобусов в одну строку мало информативно, особенно если большое количество маршрутов на остановке."

    Да как это не реализуемо. Приложение "Умный транспорт" уже давно работает, но не на всех автобусах стоят GPSки. Японская точность не обязательна, а рассчитывать как это делают навигаторы весьма просто.

    А показывать по очереди разве невозможно? Вполне себе.

    Странно что вы увидели в этом проблему.

  • *Серёга Амурский

    *Серёга Амурский
    8 минут назад

    Камеры мало чем помогут. Маску наденут и дело в шляпе. Надеюсь камеры повешают в труднодоступную зону от рук и палок

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