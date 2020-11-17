Василий Орлов: «У глав муниципалитетов должна быть программа по полному обновлению населённых пунктов»

В Приамурье в этом году по проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроили 42 дворовые и четыре общественные территории. Из областного бюджета на эти цели выделили 385 миллионов рублей. А до 2025 года планируется благоустроить ещё 228 общественных пространств и 284 двора, доложил министр ЖКХ Алексей Тарасов на заседании правительства области.

Четыре общественные территории уже открыли в Белогорске, Сковородине, Циолковском и Райчихинске. А в Благовещенске, Свободном, Тынде и Зее, а также Шимановске и Завитинске работы завершаются.

Во Всероссийском конкурсе лучших проектов комфортной городской среды победили два города Приамурья. На их преображение из федерального бюджета выделили 115 миллионов рублей. Из них 70 пойдёт на проект «БАМовский Арбат» в Тынде со стоимостью проекта – 120,5 миллионов рублей. А остальные 45 миллионов уйдут на реконструкцию парка культуры и отдыха в ЗАТО Циолковский со стоимостью проекта – 106,3 миллионов рублей. Ввести в эксплуатацию их должны уже в следующем году, сообщает пресс-служба правительства области.

Чтобы все муниципалитеты успели качественно и в срок провести благоустройство, контракты должны быть заключены до 20 января 2021 года. Губернатор Василий Орлов поручил министерству ЖКХ помочь главам с оформлением конкурсной документации.

— Вы должны лично контролировать оформление конкурсной документации. У вас есть примеры, когда проекты реализовали качественно и быстро. Часто это обусловлено хорошо оформленной конкурсной документацией. Отдельно для глав хочу подчеркнуть: благоустройство городов и сёл области — это не только оборудование общественных пространств. Должна быть программа по обновлению населенных пунктов полностью. Это ремонт фасадов и взаимодействие с предпринимателями, которые самостоятельно готовы приводить в порядок свои здания и территории возле них, — пояснил Василий Орлов.

Напомним, что Амурская область принимает участие в проекте «Формирование комфортной городской среды» с 2017 года. В рамках проекта в области благоустроено 126 дворовых и 30 общественных территорий. Благодаря ему в Сковородине появился пешеходный фонтан, а набережная в городе Зея преобразилась.