Амурский минздрав поддержал предложение Роспотребнадзора выписывать с COVID после одного отрицательного теста

Выписывать пациентов с коронавирусом можно будет после одного отрицательного теста, вместо двух. Такое решение в амурском минздраве поддержали, сообщили в пресс-службе правительства.

— Ранее, когда эта инфекция не была настолько изучена, были максимально предприняты все меры, чтобы обезопасить население и быть уверенными, что пациенты, которые получили лечение, уже полностью выздоровели. Мы отработали с этой инфекцией 8 месяцев, научились её распознавать и лечить. И уже нет смысла сдавать дважды, — отметила руководитель амурского минздрава Светлана Леонтьева.

Также Леонтьева рассказала, что сейчас для медицинских учреждений готовят новые кадры — это средний медперсонал, кто окончил медицинский колледж и сейчас проходит аккредитацию. Выпускникам планируют предложить работу в Благовещенске и других населённых пунктах, где возникла острая кадровая необходимость — Белогорск, Свободный, Тында и Райчихинск.