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17ноября
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сегодня, 18:45 5

Амурский минздрав поддержал предложение Роспотребнадзора выписывать с COVID после одного отрицательного теста

Амурский минздрав поддержал предложение Роспотребнадзора выписывать с COVID после одного отрицательного теста
Фото: pixabay.com

Выписывать пациентов с коронавирусом можно будет после одного отрицательного теста, вместо двух. Такое решение в амурском минздраве поддержали, сообщили в пресс-службе правительства.

— Ранее, когда эта инфекция не была настолько изучена, были максимально предприняты все меры, чтобы обезопасить население и быть уверенными, что пациенты, которые получили лечение, уже полностью выздоровели. Мы отработали с этой инфекцией 8 месяцев, научились её распознавать и лечить. И уже нет смысла сдавать дважды, — отметила руководитель амурского минздрава Светлана Леонтьева.

Также Леонтьева рассказала, что сейчас для медицинских учреждений готовят новые кадры — это средний медперсонал, кто окончил медицинский колледж и сейчас проходит аккредитацию. Выпускникам планируют предложить работу в Благовещенске и других населённых пунктах, где возникла острая кадровая необходимость — Белогорск, Свободный, Тында и Райчихинск.

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#коронавирус #здоровье

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Комментарии
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  • Руконог

    Руконог
    2 часа назад

    так можно и не ложить, и вообще все станет хорошо

  • Ольга1972

    Ольга1972
    2 часа назад

    У меня знакомая сдала тест на ковид результат ждёт уже 12 дней. Вчера ее без результата выписали сославшись на то что они все равно в половине результатов врут!

  • 28ups

    28ups
    1 час назад

    готовимся к худшему, теперь врачей будут выпускать средне-специальные учебные учреждения, а если учитывать кто зачастую туда идет...

  • full

    full
    1 час назад

    Возникает маленький вопрос - а что с теми штрафами, что навыписывали? Ведь выписывали их ровно за то, чем сейчас заняты медики во главе с этим забавным надзором.То есть, за действия, способствующие распространению короновирусной инфекции.

  • paravis

    paravis
    4 минуты назад

    Думаю, надо идти в суд и оспаривать свои права.

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