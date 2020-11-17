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сегодня, 19:03 1

Жительница Свободного рассказала о брошенных на дачах животных

Жительница Свободного рассказала о брошенных на дачах животных
Фото: @zeiskieogni

Жительница Свободного рассказала, что возле дачных посёлков на остановках брошенные собаки ждут своих «сезонных» хозяев. Об этом написали в своем инстаграм-аккаунте «Зейские огни»

— Ha остановках 2-x и 3-x садов, на стареньких диванах сидят собаки и кошки, - рассказала жительница Свободного Елена. — Heкoтopыe лежат на снегу и привстают только тогда, когда слышат приближающийся транспорт. Ждут по привычке автобусов и тех, кото их прикормил или держал в качестве охраны. Я проезжаю там на школьном автобусе и нет возможности, чтобы остановиться и покормить их. Moжeт быть так удастся достучаться до совести людей, которые их бросили.

Корреспонденты «Зейских огней» побывали в дачном посёлке и покормили брошенных животных. Издание сообщает, что ежегодно волонтеры зоозащитных организаций по окончанию летнего сезона забирают к себе с дачных участков множество брошенных кошек и собак. Но это не решит проблем. Необходимо хозяевам этих зверей проявлять большую ответственность, и если нет возможности забрать питомца в квартиру, то, как минимум их нужно кормить.

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#животные

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Комментарии
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  • Себастьян Самуэльссон

    Себастьян Самуэльссон
    1 час назад

    И так каждый год, и так по всей России. А потом сидят за клавами компьютеров и воют: "Насбездомныесобакизагрызают!!!", усиленно делая вид, что бездомные собаки материализуются из воздуха, а не являются результатом скотского отношения человека к животному. И ведь это не один человек так делает, не десятки, и даже не сотни людей. Это тысячи тех, кто потом с чистой совестью ходит среди остальных, у которых, вполне возможно, брошенные кем-то собаки потом загрызут ребенка.

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