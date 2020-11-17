Жительница Свободного рассказала о брошенных на дачах животных

— Ha остановках 2-x и 3-x садов, на стареньких диванах сидят собаки и кошки, - рассказала жительница Свободного Елена. — Heкoтopыe лежат на снегу и привстают только тогда, когда слышат приближающийся транспорт. Ждут по привычке автобусов и тех, кото их прикормил или держал в качестве охраны. Я проезжаю там на школьном автобусе и нет возможности, чтобы остановиться и покормить их. Moжeт быть так удастся достучаться до совести людей, которые их бросили.

Корреспонденты «Зейских огней» побывали в дачном посёлке и покормили брошенных животных. Издание сообщает, что ежегодно волонтеры зоозащитных организаций по окончанию летнего сезона забирают к себе с дачных участков множество брошенных кошек и собак. Но это не решит проблем. Необходимо хозяевам этих зверей проявлять большую ответственность, и если нет возможности забрать питомца в квартиру, то, как минимум их нужно кормить.