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17ноября
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сегодня, 17:22 0

Завтра в Чигирях отключат электричество

Завтра в Чигирях отключат электричество
Фото: pixabay.com

Завтра в селе Чигири планируется отключение электроэнергии. Специалистам необходимо провести реконструкцию высоковольтной линии.

В среду, 18 ноября, с 10:00 до 14:00 часов в Чигирях отключат электроэнергию. Отключения связаны с проведением работ по реконструкции воздушной линии электропередачи 10 кВ.

Без света останутся дома, расположенные на улицах Центральной, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 27, Заречной, Юбилейной, Амурской, Садовой, Новой, 2, 2/1, переулке Школьном. Также от электричества отключат почту, поликлинику, магазины «Парус» и «Чистый мир», пекарню, школу и водонапорную башню, сообщают Амурские электрические сети.

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#энергетика

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