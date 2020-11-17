Амурчанка участвует во всероссийском вокальном конкурсе телеканала «Звезда»

18-летняя Софья Власкина родом из Циолковского участвует в конкурсе «Новая звезда», который проводит телеканал «Звезда» совместно с Министерством обороны России.

По словам девушки, она уже не раз пыталась попасть на крупные вокальные телепроекты, однако, удача улыбнулась ей только в этом году.

– Я уже отправляла свои записи на конкурсы «Голос. Дети», «Синяя птица», но все безрезультатно. Весной во время карантина я узнала, что идёт набор участников на конкурс «Новая звезда», заполнила анкету и отправила видео. Летом мне позвонили и сказали, что я прошла отборочный тур, – рассказала корреспонденту Амур.инфо Софья Власкина.

Конкурс «Новая звезда» состоит из пяти этапов: первый тур, второй тур, полуфинал, финал и гала-концерт. Первый тур конкурса уже прошёл в сентябре, однако, амурчанка не может раскрыть свои результаты, так как запись передачи выйдет только в декабре. Съемки второго тура запланированы на январь 2021 года.

Вокальный конкурс «Новая звезда» проходит на телеканале «Звезда» с 2015 года. Каждое выступление пять членов жюри оценивают по системе «пять лучей» – если судье не нравится выступление конкурсанта, он голосует против и «гасит» свой луч. В первом туре выступления конкурсантов оценивают только члены жюри, во втором и последующих к ним присоединяются телезрители. Победителя конкурса определяют только зрители с помощью СМС-голосования.