В Кисловодске женщина затравила одноклассницу своей дочери и довела её до суицида

По данным полиции, Попкова целый год издевалась над одноклассницей своей дочери в чатах. Не выдержав, в октябре школьница решила покончить жизнь самоубийством и выпрыгнула из окна квартиры на четвёртом этаже. Девочка осталась жива, но получила очень серьезные травмы.

После этого Попкова переключилась на одноклассника своей дочери, который стал защищать пострадавшую девочку. Женщина была задержана полицией, против неё возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства.

В полиции сообщили, что задержанная отправляла в школьные чаты много голосовых сообщений, которые теперь являются уликами.