Мэр Тынды попросила горожан не подбрасывать щенков в местный приют

Мэр Тынды Марина Михайлова во время своего отчета обратилась к жителям города с просьбой перестать подбрасывать щенков в местный приют.

— Уважаемые жители города Тынды, прекратите, пожалуйста, в приют подбрасывать щенков. Не предусмотрено это условиями контакта. Наша задача в первую очередь сделать улицы города безопасными, поэтому мы будем отлавливать агрессивных особей. За месячных щенков никакой оплаты по контракту не будет, — обратилась к тындинцам Марина Валентиновна.

Проблему отлова и стерилизации животных в Тынде не могли решить два года. Совсем недавно эти обязанности взяли на себя специалисты муниципального предприятия «Чистый город». Уже изготовлена клетка для отлова собак. Для поимки крупных агрессивных особей специалисты запросили у мэрии средства на покупку специального оружия.

— Не пугаемся, стреляем не пулями, а ампулами с лекарством. Обездвиживаем собаку, доставляем в приют. Весть процесс отлова и содержания собак по закону снимается на видео, постараемся сделать его доступным для всех. Также по закону на каждую собаку заводится персональное дело, все это будет чётко соблюдено. Одномоментно всех собак в городе отловить не получится, поэтому надеемся на понимание и просим сигнализировать только о крупных агрессивных особях, — рассказала Марина Михайлова.