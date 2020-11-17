В парке Дружбы скоро появятся огромные белые ладони

Как рассказала директор ОКЦ Надежда Багрова, новый арт-объект из пенополистирола изготовил местный скульптор Александр Кантемиров.

Совсем недавно в парке появился амурский тигр, а чуть ранее семейство китайских драконов. Около пруда с начала лета в парке живет милая компания панд, а ранее с площади ОКЦ переехал белый медведь.