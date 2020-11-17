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17ноября
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сегодня, 16:21 0

В парке Дружбы скоро появятся огромные белые ладони

В парке Дружбы скоро появятся огромные белые ладони
Фото: @parkdrujby_blg

В благовещенском парке Дружбы скоро появится еще одна скульптура, сообщает инстаграм-аккаунт parkdrujby_blg. Белые ладони планируют установить во второй части парка, за водопадом.

Как рассказала директор ОКЦ Надежда Багрова, новый арт-объект из пенополистирола изготовил местный скульптор Александр Кантемиров.

Совсем недавно в парке появился амурский тигр, а чуть ранее семейство китайских драконов. Около пруда с начала лета в парке живет милая компания панд, а ранее с площади ОКЦ переехал белый медведь.

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#культура

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