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17ноября
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сегодня, 15:42 0

Родственники погибших на перевале Дятлова будут подавать в суд на создателей сериала

Родственники погибших на перевале Дятлова будут подавать в суд на создателей сериала
Фото: m.fishki.net

Родственники группы Дятлова, которая погибла в 1959 году в Свердловской области, собираются обратиться в суд, так как не давали согласия на использование в сериале имен туристов. Об этом сообщил ТАСС адвокат Фонда памяти группы Дятлова Евгений Черноусов.

В начале ноября состоялась закрытая премьера сериала «Перевал Дятлова» о расследовании гибели группы туристов в феврале 1959 года в Свердловской области. С 16 ноября показ сериала начали на канале ТНТ.

Евгений Черноусов заявил, что родственники погибших собираются подавать в суд, так как в фильме оставили имена и фамилии туристов, не согласовав с ними.

Он добавил, что с родственниками никто из съёмочной группы не встречался. Как считает адвокат, это связано с тем, что мнение авторов сериала о причине трагедии не совпадает с позицией родственников.

В феврале 2019 года после проверки Генпрокуратуры РФ были названы приоритетные версии гибели группы Дятлова — ураган, лавина и сход снежных плит. В июле 2020 года руководитель группы, проводившей проверку, сообщил прессе, что туристы погибли от лавины. Представители Общественного фонда памяти группы Дятлова не согласились с этими выводами и попросили провести служебную проверку.

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#история #происшествия

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