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17ноября
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сегодня, 16:36 0

Благовещенские офисы микрозаймов грабил 28-летний шимановец

Благовещенские офисы микрозаймов грабил 28-летний шимановец
Фото: скриншот

Полиция задержала гражданина, которого подозревают в нападении на офисы микрофинансовых организаций в Благовещенске. Им оказался 28-летний житель Шимановска.

Два нападения он совершил в минувшую неделю. В первый раз в очках и медицинской маске под угрозой предмета, похожего на оружие, мужчина забрал из офиса 26 000 рублей. А во второй раз – 16 000 рублей.

По данным фактам полиция возбудила уголовные дела по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Подозреваемый был задержан возле одного из офисов микрокредитных организаций и доставлен в дежурную часть отдела полиции. Им оказался 28-летний житель Шимановска, приехавший на заработки. При нём был обнаружен предмет, схожий с орудием преступления, а также вещи, указывающие на причастность подозреваемого к данным преступлениям, что также подтвердилось опознанием со стороны потерпевших.

По предварительным данным, злоумышленник при совершении преступлений использовал игрушечный пистолет. Тем не менее отвечать ему придётся по-настоящему. За разбой, совершённый с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, можно лишиться свободы на срок до 10 лет, сообщили в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

Важно понять, специфика уголовного законодательства такова, что использование игрушечного пистолета для совершения ограбления совершенно не отличается от использования настоящего оружия. Ведь вы никогда не знаете, что на вас направляют – оружие или макет.

Сейчас задержанного отправили в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

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#происшествия

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