В России могут ввести плановые проверки электропроводки в квартирах

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Проверять электропроводку в квартирах россиян задумали в общественной палате. Сейчас за состояние электросети в квартире отвечают собственники жилья.

Общественная палата России и некоммерческое партнерство «ЖКХ Контроль» предлагают ввести плановые проверки электропроводки в квартирах россиян. Письмо с предложением уже направлено в Минстрой РФ.

По существующим правилам управляющие компании осматривают системы электроснабжения в подъездах многоквартирных домов два раза в год. За состоянием электросетей в квартирах следят сами жильцы.

Председатель комиссии Общественной палаты по ЖКХ, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева предлагает не только ввести обязательные проверки проводки в квартирах, но и привлекать тех, кто будет их проводить, к персональной ответственности, пишут Известия.

При этом отмечается, что ввод плановых проверок практически невозможен из-за права собственности граждан на квартиру, включая электросети и оборудование. Теперь инициаторам предложения предстоит обсудить — как организовать плановые проверки, не нарушая права собственности людей.

А во дворах Благовещенска в ближайшее время могут запретить использовать устройства для прогрева авто. Об этом гласят изменения правил благоустройства города. Временная электропроводка может быть опасна для прохожих — считают в мэрии.