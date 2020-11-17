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17ноября
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сегодня, 17:56 0

В Приамурье за отсутствие маски в период пандемии составили почти 1300 протоколов

В Приамурье за отсутствие маски в период пандемии составили почти 1300 протоколов

В Амурской области с 24 апреля соблюдение масочного режима проверяет межведомственная комиссия. Сотрудники полиции и Роспотребнадзора уже составили 1266 административных протоколов. За невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе её возникновения предусмотрен штраф от 1 до 30 тысяч рублей, а для должностных лиц — от 10 до 50 тысяч.

По четырём делам возбудили уголовные дела. Одно за публичное распространение ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан. А также три за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, сообщили в пресс-службе правительства области.

По всей области усилены рейды по соблюдению масочного режима. Особенно в общественном транспорте, торговых центрах и общепите. В Благовещенске с начала ноября проверили 110 объектов торговли, общепита и услуг. На прошлой неделе обследовали 66 объектов потребительского рынка, в шести объектах выявили посетителей без масок. На восьми предприятиях должным образом не вели журналы термометрии и дезинфекции.

Напомним, что также в связи с распоряжением губернатора проводятся рейды по выявлению детей без сопровождения родителей.

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#коронавирус #здоровье

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