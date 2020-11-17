В Благовещенске закончилось благоустройство сквера возле «Харбина»

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В минувшие выходные завершилось благоустройство территории у здания бывшего кинотеатра «Харбин» в Благовещенске.

Равшан Шукиров, руководитель подрядной организации ООО «СЭС» сообщил, что все работы, предусмотренные контрактом, строители закончили 14 ноября. На объекте уже убрали строительный мусор и вывезли всю технику.

В сквере обустроили пешеходные зоны тротуарной плиткой двух цветов и гранитом, установили новое освещение, обновили фонтан, на всей территории заменили основание и покрытие парковки.

Впереди — второй этап благоустройства. Подрядчик установит малые архитектурные формы: восемь скамей-качелей под навесом, лавки, и навесы-перголы. К установке качелей рабочие приступят уже на этой неделе. В следующем году на территории появится детская зона с горками и турниками, сообщает администрация Благовещенска.

Благоустройство территории завершено с отставанием: уложиться в срок строителям помешала плохая погода.