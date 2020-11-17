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17ноября
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сегодня, 15:58 5

Доллар может подешеветь на 20 % из-за распространения вакцин от коронавируса

Доллар может подешеветь на 20 % из-за распространения вакцин от коронавируса
Фото: pixabay.com

По прогнозу банка Citigroup курс американского доллара может опуститься на 20 %, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Bloomberg.

Причиной такого падения может стать распространение вакцин от COVID-19 и восстановление мировой экономики. Аналитики приводят в качестве примера вступление Китая в ВТО в 2001 году, что повлияло на глобализацию и последовавшее падение американской валюты, продолжавшееся несколько лет.

Влияние на доллар могут оказать и другие факторы, в частности, осторожная политика Федеральной резервной системы. Аналитики Citigroup ожидают, что в условиях нормализации мировой экономики инвесторы могут перейти на другие рынки.

Если прогноз банка окажется верным, то падение американской валюты окажется самым существенным с 1985-го года.

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#финансы

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Комментарии
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  • Разнящий

    Разнящий
    2 часа назад

    А может и подорожать.

  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    2 часа назад

    Скорее всего подорожает. Но юаней все таки надо прикупить;)

  • 28ups

    28ups
    2 часа назад

    Бакс был в СССР 54 копейки, теперь 70 с лишним рублей, при этом пережив деноминацию. Чет не пахнет падением доллара уже больше 30-ти лет

  • Deitra

    Deitra
    1 час назад

    Мда... Значит точно надо доллары брать, раз "иксперты" зашевелились.

  • Б-29

    Б-29
    1 час назад

    Доллар может подешеветь на 20%. Только это имеет отношение к другим валютам мира. О рубле в статье не слова. Вывод: по отношению к рублю доллар будет только дорожать.

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