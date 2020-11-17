Доллар может подешеветь на 20 % из-за распространения вакцин от коронавируса

Причиной такого падения может стать распространение вакцин от COVID-19 и восстановление мировой экономики. Аналитики приводят в качестве примера вступление Китая в ВТО в 2001 году, что повлияло на глобализацию и последовавшее падение американской валюты, продолжавшееся несколько лет.

Влияние на доллар могут оказать и другие факторы, в частности, осторожная политика Федеральной резервной системы. Аналитики Citigroup ожидают, что в условиях нормализации мировой экономики инвесторы могут перейти на другие рынки.

Если прогноз банка окажется верным, то падение американской валюты окажется самым существенным с 1985-го года.