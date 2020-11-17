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17ноября
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сегодня, 14:42 0

Бабушка певца Прохора Шаляпина предложила переписать на неё всё его имущество

Бабушка певца Прохора Шаляпина предложила переписать на неё всё его имущество
Фото: svopi.ru

Певец Прохор Шаляпин рассказал в программе «Звезды сошлись» на НТВ, что его двоюродная бабушка хотела, чтобы он переписал на неё все своё имущество, сообщает ФАН.

Шаляпин рассказал, что приехал в Москву в 15 лет. По словам певца, в столице у него есть родственники, но они долгое время не общались. Когда же стало известно о его разводе и дорогом подарке в виде квартиры, ему неожиданно позвонила двоюродная бабушка и предложила переписать на неё всё имущество, «чтобы сохранить его». Прохор признался, что был обескуражен.

Он также добавил, что не поддерживает близких отношений с родственниками. По словам певца, отец его не любил, он видел от него лишь издевательства. Именно поэтому, как он считает, у него много комплексов, с которыми музыкант борется всю жизнь.

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#шоу-бизнес

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