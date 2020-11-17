Инфекционист из Зеи стала победителем областного конкурса «Поступки и люди»

Врач-инфекционист Зейской больницы имени Б. Е. Смирнова Наталья Воликова получила больше 4 тысяч голосов в областном проекте «Поступки и люди» в номинации «Повод гордиться». Во время пандемии Наталья Сергеевна осталась единственным в городе врачом своей специальности, работающим в «красной зоне».

— Когда появилась необходимость работать с пациентами с коронавирусом, я сразу же решила пойти. Моя более молодая коллега ждала ребёнка, ей нельзя было рисковать и идти работать в «красную зону». Мне самой, конечно, было очень страшно, но кто-то же должен был помогать больным, тем более это по моей специальности. Сейчас я уже адаптировалась к такой работе, как и другой медперсонал, работающий во время пандемии, у нас уже всё отработано, — рассказала Наталья Воликова.

Сейчас Наталья Сергеевна работает без выходных, ведь заменить единственного в Зее инфекциониста просто некем. Кандидатуру врача для участия в конкурсе предложили коллеги.

— Наталью Сергеевну я знаю давно, мы вместе много лет работаем в одной больнице. Она достойна победы в этом конкурсе, так как очень ответственный сотрудник. О ней я могу говорить только в положительном ключе: на Наталье Воликовой много чего держится в нашей больнице, она всегда готова обучить молодых специалистов и взяться за любую работу, — рассказал пресс-службе областного правительства главный врач Зейской больницы имени Б. Е. Смирнова Андрей Гибадуллин.

Всего в областном конкурсе «Поступки и люди» поучаствовали 152 человека, лучших определяли в таких номинациях, как «Семейные ценности», «Повод гордиться», «Мы вместе», «Забота о людях», «Во имя жизни» и других. Также организаторы конкурса утвердили специальную номинацию, победителем которой стала Екатерина Комогорцева из села Анновка Ивановского района. Женщина ушла из жизни в конце мая этого года, но, даже тяжело болея, она своими руками шила маски людям старше 65 лет, учителям школы, врачам и сотрудникам полиции.