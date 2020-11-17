Горнолыжный центр «Белогорье» уже в декабре этого года примет посетителей

За лето успели изготовить фундаменты для подъемника, смонтировать канатную дорогу, а также установить верхнюю и нижнюю станции. Один из подъемников раньше стоял на горнолыжной базе в селе Натальино. Специалисты проверили его на безопасность. Подъём будет занимать около четырёх минут. Сейчас специалисты отлаживают оборудование и систему управления, сообщает пресс-служба правительства области.

Также в центре завершили планировку трасс и установили освещение. Ещё здесь появилось два здания: в первом — администрация, а во втором — кафе и горнолыжная школа. Рабочие уже установили насосную станцию и проложили более километра утеплённого водопровода с греющим кабелем.

— Было сложно доставить на склон бетон и металлоконструкции. В некоторых местах уклон превышает 20 градусов. А фундаменты — это десятки кубометров бетона и тонны арматуры, — рассказал руководитель горнолыжного центра «Белогорье» Максим Шейхот.

Из-за сильных ливней подъем несколько раз размывался. Поэтому приходилось восстанавливать трассу, что тормозило темпы строительства. Сейчас склоны осыпают снегом — снегогенераторы работают круглосуточно.

В этом сезоне для посетителей откроют три трассы. Основная длиной около километра и с перепадом высот в 140 метров, вторая — учебная трасса в 150 метров, а третья — трасса средней сложности в 400 метров. Ещё на территории будет тюбинговая трасса, каток, кафе, прокат оборудования и горнолыжная школа. В начале декабря горнолыжный центр «Белогорье» откроют в тестовом режиме, а официальное открытие запланировали на конец месяца.

Напомним, что ещё один горнолыжный объект расположен в Тынде, с 14 ноября там заработает и прокат. Строительство новой лыжной базы в Дубовке, под Свободным, ещё идёт. А в Зее создать комфортные условия для катания планируют уже в ближайшее время. Недавно местные спортсмены пожаловались на сложившуюся ситуацию.

— Минспорта озвучил губернатору и закособранию финансовую потребность в 5,2 миллиона рублей. На эти деньги планируется строительство подсобных помещений для комфортного пребывания спортсменов на этой базе. В следующем году разработают проектно-сметную документацию, — рассказал министр по физкультуре и спорту области Дмитрий Кутека.