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17ноября
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сегодня, 16:53 0

За 10 месяцев в Приамурье на выплаты семьям потратили больше миллиарда

За 10 месяцев в Приамурье на выплаты семьям потратили больше миллиарда
Фото: pixabay.com

В этом году в Амурской области ежемесячные выплаты за рождение первого ребёнка получили 2 878 семей, а за третьего и последующих до трёх лет – 1 204 семьи. Всего из бюджета на это потратили 572 и 544 миллиона соответственно. Господдержка для семей стала возможна благодаря нацпроекту «Демография».

За это же время 1 867 семей получили единовременную выплату при рождении первого ребёнка, на это из бюджета ушло 47 миллионов рублей. Региональный материнский капитал использовали 754 семьи на общую сумму 110 миллионов рублей. Всего в 2020 году на выплату семьям по этой программе предусмотрено 130 миллионов.

В связи с пандемией COVID-19 в Приамурье облегчили получение выплат, которые положены с рождением первого малыша. Новые правила действуют с 13 августа 2020 года. В существующий перечень документов внесли изменения: больше нет необходимости предоставлять документ, подтверждающий совместное проживание заявителя с ребенком.

А до 1 марта ежемесячные выплаты по распоряжению главы государства вообще будут продлевать автоматически.

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#дети

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