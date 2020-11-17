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17ноября
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сегодня, 16:13 1

Михаил Мишустин нашёл способ возродить внутренний туризм в России

Михаил Мишустин нашёл способ возродить внутренний туризм в России
Фото: pixabay.com

Президент России Владимир Путин поддержал запуск национального проекта в сфере туризма, который Михаил Мишустин поручил разработать правительству. В рамках проекта расширят господдержку для участников туристического рынка России и увеличат количество рабочих мест в туриндустрии.

Все нововведения планируют воплотить в жизнь к 2030 году. Первые мероприятия для начала выполнения нацпроекта по туризму запустят уже к лету 2021 года. По мнению специалистов, это поможет ускорить восстановление туризма от последствий пандемии и послужит стимулом для дальнейшего развития смежных отраслей, включая гражданскую авиацию.

Как отметил глава правительства, на сегодняшний день ситуация в отрасли остаётся непростой. Тем не менее развитие внутреннего туризма является одним из приоритетов российских властей, пишет российский международный информационный портал «RT» со ссылкой на премьера.

— Эта отрасль даёт и возможность экономического роста в регионах, исторических городах, сельских территориях, создаёт новые рабочие места, в том числе в малом и среднем бизнесе, стимулирует развитие более 50 смежных отраслей. Поэтому сейчас важно уделить особое внимание подготовке национального проекта по развитию внутреннего туризма, — объяснил Михаил Мишустин.

Для запуска нацпроекта уже создана правительственная комиссия по развитию туризма с участием всех губернаторов и представителей основных бизнесов отрасли. В первую очередь власти планируют расширить меры государственной поддержки индустрии и создать прозрачные условия для участников. Более того, после пандемии коронавируса правительство намерено обеспечить возможности для притока инвестиций в туристический сектор и подкрепить их необходимыми гарантиями. Планируется, что реализация этого национального проекта обеспечит к 2030 году рост основных показателей, как минимум, в два раза. Например, количество внутренних туристических поездок увеличится до 140 миллионов в год, а количество рабочих мест — почти до 5 миллионов.

Кроме того, запуск нацпроекта станет и дополнительным стимулом для роста числа авиаперевозок по России. Такую точку зрения в разговоре с «RT» выразил главный аналитик ГК «Телетрейд» Марк Гойхман.

— В туристическом сегменте концентрируются многие смежные отрасли, такие как авиа-, ж/д и автоперевозки, гостиничный и ресторанный бизнес, а также строительство и поставки сопутствующего оборудования. Таким образом, нацпроект в сфере туризма позитивно влияет на развитие смежных отраслей, что в итоге позволяет различным областям страны активно пополнять бюджеты регионов, — отметил Гойхман.

На данный момент в стране действует программа для популяризации внутреннего туризма. За покупку туров по России возвращают кешбэк.

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#отдых #российская власть #туризм

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    4 минуты назад

    к 2050 понадежней будет

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