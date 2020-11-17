В среду по области солнечно и безветренно: прогноз погоды в Приамурье на 18 ноября

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Ветер западный, северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура ночью на севере -17°С...-22°С, в пониженных местах -25°С...-30°С, на юге -10°С...-15 С, при прояснении -16°С...-21°С. Днём небольшая облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный 6-11 метров в секунду. Температура по северу -8°С...-13 °С, по крайним районам -14°С...-19°С, по югу -4°С...-9°С.

В Райчихинске ясно, без осадков. Днём температура -7°С…-8°С, ночью до -13°С. Ветер северо-западный, 2-3 метра в секунду.

В Архаре ясно, без осадков. Температура днём -7°С...-13°С, ночью до -15°С. Ветер северо-западный, 2-3 метра в секунду.

В Свободном ясно, без осадков. Днём температура -8°С…-9°С, ночью -16°С. Ветер северо-западный, 2-4 метра в секунду.

В Шимановске ясно, без осадков. Температура днём -9°С...-10°С, ночью до -15°С. Ветер северо-западный, 1-3 метра в секунду.

В Зее ясно, без осадков. Днём температура -8°С...-10°С, ночью -15°С. Ветер западный, юго-западный, 1-2 метра в секунду.

В Сковородине ясно, без осадков. Температура днём -12°С...-14°С, ночью до -16°С. Ветер северо-западный, 1 метр в секунду.

В Тынде ясно, без осадков. Температура днём -15°С...-17°С, ночью до -21°С. Ветер западный, юго-западный, 2-3 метра в секунду, сообщает портал Gismeteo.ru.

В Благовещенске ночью переменная облачность, днём небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура ночью -10°С...-12 °С, днём -4°С...-6 °С.