За задержку заработной платы оштрафовано руководство амурской компании

По результатам недавней проверки трудового законодательства сотрудниками прокуратуры Амурской области установлено, что 92 работника благовещенского предприятия ООО«МАГИСТРАЛЬ» не получили зарплату за сентябрь 2020 года.

В отношении организации и ее руководителя возбуждено дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ, в результате чего двух виновных привлекли к ответственности в виде штрафов в сумме 40 и 14 тысяч рублей соответственно. В настоящее время долг по заработной плате перед работниками выплачен полностью.