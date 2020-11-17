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17ноября
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сегодня, 14:05 1

За задержку заработной платы оштрафовано руководство амурской компании

За задержку заработной платы оштрафовано руководство амурской компании
Фото: epp.genproc.gov.ru

По результатам недавней проверки трудового законодательства сотрудниками прокуратуры Амурской области установлено, что 92 работника благовещенского предприятия ООО«МАГИСТРАЛЬ» не получили зарплату за сентябрь 2020 года.

В отношении организации и ее руководителя возбуждено дело об административном правонарушении по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ, в результате чего двух виновных привлекли к ответственности в виде штрафов в сумме 40 и 14 тысяч рублей соответственно. В настоящее время долг по заработной плате перед работниками выплачен полностью.

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#происшествия

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  • Сознательный Гражданин

    Сознательный Гражданин
    36 минут назад

    Губительная жадность...

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