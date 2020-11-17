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17ноября
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сегодня, 14:57 0

Благовещенским дизайнерам и урбанистам дадут шанс воплотить свои идеи в разработке городской среды

Благовещенским дизайнерам и урбанистам дадут шанс воплотить свои идеи в разработке городской среды
Фото: https://pixabay.com/

Антишкола «Культурный код» разработана специалистами Чеховки для урбанистов, художников, молодых дизайнеров и архитекторов из Благовещенска. У талантливых и креативных специалистов появится реальный шанс рассказать о своей идее и получить экспертную поддержку для её реализации в областном центре.

В рамках антишколы научат, как превратить свою творческую идею в проект и правильно его презентовать. А ещё расскажут, как прокачать свои скилы на арт-воркшопе. Такое мероприятие в городе проводится впервые. Работать антишкола будет два дня: 25 и 26 ноября. Записаться можно через директ библиотеки в аккаунте chehovka_blag.


Этой осенью библиотека представила благовещенцам ещё один уникальный проект краеведческий комикс «Антоша Чехонте». Его презентация прошла в рамках книжного фестиваля «Берег».

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#культура #образование #технологии

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