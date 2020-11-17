Амурчане жалуются, что не могут попасть в налоговую и дождаться уведомления

Имущественные налоги за 2019 год необходимо оплатить до 1 декабря. Некоторые амурчане жалуются на то, что до сих пор не получили платёжные квитанции, а лично посетить налоговую сейчас нельзя.

– Осталось совсем немного времени, чтобы оплатить налоги. Налоговая закрыта для посетителей, где взять квитанции на оплату? Только не надо про регистрацию на «Налог-28» и прочие электронные ресурсы, не у всех есть возможность. В прошлые годы можно было получить квитанции при личном обращении. По почте лично я ни разу не получала ни одной квитанции, причём многие люди также не получают. Как нам быть? – обратилась в редакцию Амур.инфо жительница Благовещенска Светлана.

В справочной службе Межрайонной налоговой инспекции №1 нам пояснили, что в таком случае можно написать заявление о том, что вам необходимо налоговое уведомление, а также указать в заявлении свой адрес.

– Заявление пишется в свободной форме. Опустить заявление нужно в почтовый бокс, который находится в коридоре на входе в здание налоговой инспекции по адресу Горького, 240. На такие заявления мы реагируем в течение 2-3 дней, поэтому заявители успеют заплатить налоги до 1 декабря, – рассказали нам сотрудники налоговой инспекции