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17ноября
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сегодня, 14:19 4

Амурчане жалуются, что не могут попасть в налоговую и дождаться уведомления

Амурчане жалуются, что не могут попасть в налоговую и дождаться уведомления
Фото: pixabay.com

Имущественные налоги за 2019 год необходимо оплатить до 1 декабря. Некоторые амурчане жалуются на то, что до сих пор не получили платёжные квитанции, а лично посетить налоговую сейчас нельзя.

– Осталось совсем немного времени, чтобы оплатить налоги. Налоговая закрыта для посетителей, где взять квитанции на оплату? Только не надо про регистрацию на «Налог-28» и прочие электронные ресурсы, не у всех есть возможность. В прошлые годы можно было получить квитанции при личном обращении. По почте лично я ни разу не получала ни одной квитанции, причём многие люди также не получают. Как нам быть? – обратилась в редакцию Амур.инфо жительница Благовещенска Светлана.

В справочной службе Межрайонной налоговой инспекции №1 нам пояснили, что в таком случае можно написать заявление о том, что вам необходимо налоговое уведомление, а также указать в заявлении свой адрес.

– Заявление пишется в свободной форме. Опустить заявление нужно в почтовый бокс, который находится в коридоре на входе в здание налоговой инспекции по адресу Горького, 240. На такие заявления мы реагируем в течение 2-3 дней, поэтому заявители успеют заплатить налоги до 1 декабря, – рассказали нам сотрудники налоговой инспекции

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#закон #налоги

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    59 минут назад

    они себя оберегают от людей, налоги перечисляйте, а сами можете не появляться.......

  • FыR-FыR

    FыR-FыR
    10 минут назад

    От бумажных уведомлений отказались по моему ещё в прошлом году.

  • Petta

    Petta
    6 минут назад

    А они что, лично принесут домой? Если по почте отправят, то к январю получат.

  • 28ups

    28ups
    1 минута назад

    блин-малина, ну просто со смеху умереть. А поставить глухое стекло между посетителями и инспекторами и общаться по микрофону ни как?

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