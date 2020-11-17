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17ноября
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сегодня, 14:33 0

В Приморском крае тигрята вышли к людям

В Приморском крае тигрята вышли к людям
Фото: @amurtigercenter

Очевидцы сняли на видео как на севере Приморского края ходят по дороге два маленьких тигрёнка. На место выехали сотрудники охотнадзора.

После обследования указанного места, специалисты сообщили, что выход тигрят к людям был обусловлен любопытством, а неподалеку от места встречи находилась их мать. Она позже увела тигрят в безопасное место от дороги, сообщает в своём инстаграм-аккаунте центр «Амурский тигр».

В этом году фото амурского тигра было признано лучшей фотографией дикой природы в международном конкурсе Wildlife Photographer of the Year. Снимок был сделан в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье.

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#Дальний Восток #животные #природа

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