В Приморском крае тигрята вышли к людям
Очевидцы сняли на видео как на севере Приморского края ходят по дороге два маленьких тигрёнка. На место выехали сотрудники охотнадзора.
После обследования указанного места, специалисты сообщили, что выход тигрят к людям был обусловлен любопытством, а неподалеку от места встречи находилась их мать. Она позже увела тигрят в безопасное место от дороги, сообщает в своём инстаграм-аккаунте центр «Амурский тигр».
В этом году фото амурского тигра было признано лучшей фотографией дикой природы в международном конкурсе Wildlife Photographer of the Year. Снимок был сделан в национальном парке «Земля леопарда» в Приморье.
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