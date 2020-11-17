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17ноября
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сегодня, 15:28 0

В российских регионах откажутся от системы конституционных судов

В российских регионах откажутся от системы конституционных судов
Фото: https://pixabay.com/

Конституционные суды в субъектах России будут упразднены до 1 января 2023 года, соответствующую поправку одобрил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

В таблице поправок уточняется, что со дня вступления в силу федерального конституционного закона «конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации не принимают новые дела к производству», сообщает российский международный информационный портал «RT».

Взамен конституционных судов субъекты получат право принимать решение о «создании конституционных (уставных) советов», которые смогут действовать при законодательных органах власти.

Для осуществления с 2021 года принято ещё одно решение федерального уровня — о сокращении чиновников в центральных и территориальных ведомствах.

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#закон #российская власть #суды

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