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17ноября
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сегодня, 15:43 0

На отдельное проживание медиков «красной зоны» в Приамурье выделили больше 30 миллионов рублей

На отдельное проживание медиков «красной зоны» в Приамурье выделили больше 30 миллионов рублей
Фото: https://pixabay.com/

Правительство Амурской области выделило 32,8 млн рублей на обеспечение врачей, работающих в госпиталях для больных коронавирусом, отдельным жильем, питанием и транспортом. В области сохраняется большой дефицит медицинских кадров, а эти меры должны привлечь к борьбе с коронавирусом больше специалистов.

— Для того, чтобы полностью укомплектовать инфекционные госпитали и обеспечить полноценное оказание медицинской помощи в «красной зоне», нами привлекались и переводились медицинские работники с других территорий. Мы активно мобилизовали всех сотрудников, которые у нас в районных больницах работали, обращались в медицинскую академию. С целью минимизации риска заражения коронавирусной инфекцией среди семей медицинских работников были созданы в регионе все условия, в том числе для временного проживания, размещения в гостиницах, трансферт до работы и обратно, обеспечение горячим питанием медицинских работников за счет средств областного бюджета в сумме 32,8 млн рублей, — сообщает «ТАСС» со ссылкой на и.о. министра здравоохранения Амурской области Светлану Леонтьеву.

По её словам, эти меры позволят минимизировать риск заражения для членов семей медицинских работников.

Сейчас дефицит медицинских кадров в «красной зоне» инфекционных госпиталей Приамурья составляет 67 процентов по врачам и 33 процента по среднему медперсоналу. Сегодня в инфекционных госпиталях области работают 211 врачей и 523 средних медицинских работника. К работе привлечены, в том числе в «красную зону», 253 студента медицинской академии и 164 волонтера.

Всего сначала пандемии в Амурской области зарегистрировано 9 198 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 85 человек умерли, в их числе и медики. Об очередной смерти врача, которая произошла после заражения коронавирусной инфекцией, стало известно сегодня утром.

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#коронавирус #здоровье #медицина #областная власть #финансы

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