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17ноября
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сегодня, 12:29 0

Александр Жулин прокомментировал жалобы Бестемьяновой на пенсию в 90 тысяч рублей

Александр Жулин прокомментировал жалобы Бестемьяновой на пенсию в 90 тысяч рублей
Фото: mosday.ru

Призёр Олимпийских игр по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал слова Натальи Бестемьяновой, которая призналась, что ей не хватает на жизнь пенсии в 90 тысяч рублей, пишет Sport24.

Жулин заявил, что это личное мнение Натальи Бестемьяновой, но те, у кого пенсия 10-15 тысяч рублей наверняка негодуют из-за этого. Ведь в стране многие живут бедно, и эти люди негативно воспримут то, что кому-то не хватает такой суммы.

По словам спортсмена, он хотел бы, чтобы в России было как в Америке. Чтобы у всех была большая зарплата, с которой государство удерживало бы 30% на пенсионный счёт. Тогда при выходе на пенсию у каждого гражданина была бы приличная сумма. В этом случае россияне могли бы путешествовать, выходя на пенсию, как это делают американцы.

Александр Жулин добавил, что он не может полагаться на пенсию, а старается сам заработать на безбедную старость и помочь своей семье.

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#пенсии #спорт #финансы

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