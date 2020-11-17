Александр Жулин прокомментировал жалобы Бестемьяновой на пенсию в 90 тысяч рублей

Жулин заявил, что это личное мнение Натальи Бестемьяновой, но те, у кого пенсия 10-15 тысяч рублей наверняка негодуют из-за этого. Ведь в стране многие живут бедно, и эти люди негативно воспримут то, что кому-то не хватает такой суммы.

По словам спортсмена, он хотел бы, чтобы в России было как в Америке. Чтобы у всех была большая зарплата, с которой государство удерживало бы 30% на пенсионный счёт. Тогда при выходе на пенсию у каждого гражданина была бы приличная сумма. В этом случае россияне могли бы путешествовать, выходя на пенсию, как это делают американцы.

Александр Жулин добавил, что он не может полагаться на пенсию, а старается сам заработать на безбедную старость и помочь своей семье.