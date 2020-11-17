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17ноября
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сегодня, 13:32 0

В Ухане говорят о новых причинах пандемии коронавируса

В Ухане говорят о новых причинах пандемии коронавируса
Фото: pixabay.com

В Китае высказали предположение о том, что эпидемия в Ухане была вызвана загрязненными COVID-19 импортными продуктами питания. Речь идёт о замороженной продукции.

Предположение о новых причинах появления в стране коронавируса вызвано участившимися случаями выявления его на упаковках импортированных замороженных продуктов в разных городах и регионах Китая.

Китайские эксперты считают, что коронавирус, впервые обнаруженный на рынке морепродуктов Хуанань в Ухане, тоже мог быть импортирован. Также в статье упоминаются исследования об обнаружении COVID-19 в анализах крови раковых больных в Милане от октября 2019 — за два месяца до выявления вспышки в Ухане. Другое исследование показало наличие вируса в образцах сточных вод Барселоны в марте 2019 года, пишет портал о Китае «ЕКД» со ссылкой на публикацию экспертов в государственном издании Global Times.

Между тем в России вступило в силу новое постановление, в котором в очередной раз оговариваются новые правила работы с контактными лицами, а также правила выписки больных с коронавирусной инфекцией.

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#коронавирус #здоровье #Китай

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