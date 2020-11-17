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17ноября
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сегодня, 12:44 3

В Благовещенске подготовили дизайн-проект благоустройства Первомайского парка

В Благовещенске подготовили дизайн-проект благоустройства Первомайского парка

В столице Приамурья готов дизайн-проект благоустройства Первомайского парка. Центр развития территорий предусмотрел новое зонирование и наполнение парка.

По словам мэра Благовещенска Олега Имамеева, обновление будет поэтапным и начнётся уже в следующем году.

— В основу технического задания легли результаты сентябрьского онлайн-опроса благовещенцев. Центр развития территорий внёс в план Первомайского парка фуд-корт с крытым кафе, новую сцену с трибунами-сиденьями и площадку для коллективных мероприятий и отдыха. А также здесь разместили зону пикника и описали обновление аттракционов, — сообщили в пресс-службе администрации города.

Подробно ознакомиться с дизайн-проектом и поделиться мнением можно на сайте.

Напомним, о реконструкции Первомайского парка всерьёз заговорили в сентября этого года. Тогда Амурский центр развития территорий предложил жителям областного центра совместно определить его будущий вид. Жители захотели увидеть в парке больше экотроп и мест для пикника. Некоторые благовещенцы выразили опасения, что в парке уберут большое количество зелёных насаждений. Однако Олег Имамеев в интервью Амур.инфо развеял эти слухи.

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#отдых

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Комментарии
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  • путлер

    путлер
    2 часа назад

    пляяяяя, не трогайте первомайский парк

  • Зимняя Марта

    Зимняя Марта
    1 час назад

    "Жители захотели увидеть в парке больше экотроп и мест для пикника." "Центр развития территорий внёс в план Первомайского парка фудкорт с крытым кафе, новую сцену с трибунами-сидениями и площадку для коллективных мероприятий и отдыха." Л - логика.

  • vjlthfnjhcerf

    vjlthfnjhcerf
    1 час назад

    Очистные уберите для начала и нефтебазу, там несет как из туалета

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