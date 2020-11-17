В Благовещенске подготовили дизайн-проект благоустройства Первомайского парка

В столице Приамурья готов дизайн-проект благоустройства Первомайского парка. Центр развития территорий предусмотрел новое зонирование и наполнение парка.

По словам мэра Благовещенска Олега Имамеева, обновление будет поэтапным и начнётся уже в следующем году.

— В основу технического задания легли результаты сентябрьского онлайн-опроса благовещенцев. Центр развития территорий внёс в план Первомайского парка фуд-корт с крытым кафе, новую сцену с трибунами-сиденьями и площадку для коллективных мероприятий и отдыха. А также здесь разместили зону пикника и описали обновление аттракционов, — сообщили в пресс-службе администрации города.

Подробно ознакомиться с дизайн-проектом и поделиться мнением можно на сайте.

Напомним, о реконструкции Первомайского парка всерьёз заговорили в сентября этого года. Тогда Амурский центр развития территорий предложил жителям областного центра совместно определить его будущий вид. Жители захотели увидеть в парке больше экотроп и мест для пикника. Некоторые благовещенцы выразили опасения, что в парке уберут большое количество зелёных насаждений. Однако Олег Имамеев в интервью Амур.инфо развеял эти слухи.