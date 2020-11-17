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17ноября
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сегодня, 12:24 4

В январе в России начнут сокращать чиновников

В январе в России начнут сокращать чиновников
Фото: pixabay.com

Михаил Мишустин объявил о сокращении чиновников. Премьер-министр предложил провести реформу, и с 1 января по 1 апреля оптимизировать систему управления, об этом сообщили в правительстве страны.

По мнению премьера, штат должен быть не огромный, а рационально сформированный. Реформой займётся специальная рабочая группа. По подсчетам правительства, в центральных органах власти около 20% мест остаются вакантными, там штат сократят на 5%. В территориальных ведомствах вакансий около 18%, штат там сократят на 10%. Сокращения планируют проводить в основном за счёт вакансий, а не увольнять работающих специалистов.

При этом финансирование и материальное стимулирование сохранится. По мнению правительства, такие меры должны повысить эффективность работы. Также, планируют расширить возможности Единого портала госуслуг, чтобы каждый обратившийся мог получить ответ на вопрос и решить свою проблему, как можно быстрее. Начнут с наиболее востребованных министерств, обратиться через портал можно будет в Минздрав, Минпросвещения и фонд медицинского страхования, а также в областное правительство и местную администрацию.

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#российская власть #финансы

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    10 минут назад

    первая позитивная новость!!!!)))

  • Илья1380

    Илья1380
    5 минут назад

    Я думаю сократят как и везде. Начнут снизу, тех специалистов, которые непосредственно работают с людьми. В итоге будут очереди из-за того, что кого-то нет и один специалист на миллион граждан. А тех, кого надо бы сократить, так и останутся.

  • Дан

    Дан
    3 минуты назад

    госсспыдяяя!!! да скока уже сакращали? ченовник неубиваем! На маей памити с 17 по 17 годы - аж 100 годов - сакращали аж 18 разов! и шо? Пладятся, как кролики! Ужас! куда бижать? кому атдатся?

  • Дан

    Дан
    2 минуты назад

    Блин, забыл напесать_ путин веноват!!!

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