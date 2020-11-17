В январе в России начнут сокращать чиновников

Михаил Мишустин объявил о сокращении чиновников. Премьер-министр предложил провести реформу, и с 1 января по 1 апреля оптимизировать систему управления, об этом сообщили в правительстве страны.

По мнению премьера, штат должен быть не огромный, а рационально сформированный. Реформой займётся специальная рабочая группа. По подсчетам правительства, в центральных органах власти около 20% мест остаются вакантными, там штат сократят на 5%. В территориальных ведомствах вакансий около 18%, штат там сократят на 10%. Сокращения планируют проводить в основном за счёт вакансий, а не увольнять работающих специалистов.

При этом финансирование и материальное стимулирование сохранится. По мнению правительства, такие меры должны повысить эффективность работы. Также, планируют расширить возможности Единого портала госуслуг, чтобы каждый обратившийся мог получить ответ на вопрос и решить свою проблему, как можно быстрее. Начнут с наиболее востребованных министерств, обратиться через портал можно будет в Минздрав, Минпросвещения и фонд медицинского страхования, а также в областное правительство и местную администрацию.