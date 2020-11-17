Приамурье первое на Дальнем Востоке по уровню развития государственно-частного партнёрства

Во время доклада о социально-экономическом развитии Амурской области Юрию Трутневу губернатор Приамурья Василий Орлов сделал акцент на привлечении в регион инвестиций.

Одним из ключевых инструментов в этом направлении является государственно-частное партнёрство (ГЧП). И здесь успех Приамурья довольно высок. Так, наш регион занимает 12 место среди всех субъектов РФ по уровню развития ГЧП и первое место среди субъектов Дальнего Востока.

«Портфель проектов ГЧП составляет 25 миллиардов рублей. С помощью механизма концессии строится офтальмологический центр, планируется построить международный терминал аэропорта», – сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Вообще, в первом полугодии 2020 года объем инвестиций составил 112 миллиардов рублей. Это 99 % к уровню прошлого года. Приамурье определи одним из пилотных субъектов по запуску поддержки крупных инвестиционных проектов на основе соглашений о защите и поощрении капитальных вложений. Первое подобное соглашение хотят в ближайшее время подписать с компанией АО «Технолизинг». Фирма строит метаноловый завод в Сковородине в ближайшее время.

Весомым в развитии экономики Приамурья губернатор считает фактор реализации международных проектов.

«В декабре этого года запланирована сдача первой очереди импортно-экспортного логистического терминала по обработке грузов на российско-китайской границе в районе международного моста в Китай (инвестором выполняются все обязательства). Еще один проект – трансграничная канатная дорога. Инвестор приступил к работе на площадке. Проект будет завершен в 2023 году. На "Золотой миле" ведется проектирование отеля международного уровня и многофункционального досугово-развлекательного комплекса», – публикует пресс-служба регионального правительства на своём сайте.

Ложку дёгтя в вопрос развития экономики региона, хоть и обоснованно, добавили противокоронавирусные мероприятия. Так, из-за них на 1 % уменьшились инвестиции в основной капитал, а в сентябре индекс оборота розничной продукции составил 98,1 %.

Ещё один важный факт — увеличение объёма промышленного производства в регионе. В 2020 году он составили 117 % к аналогичному периоду прошлого года.

Напомним, полпред Юрий Трутнев прибыл в Амурскую область вечером 15 ноября. Свою командировку он начал с инспекции строительства взлётно-посадочной полосы Благовещенского аэропорта. Также Юрий Петрович проверил ход реконструкции набережной областного центра и провёл ряд совещаний с руководством региона.