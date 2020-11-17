Юрий Трутнев в Приамурье: жители ДФО должны сами решать, какой будет застройка в городах

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Юрий Трутнев по итогам поездки в Амурскую область дал ряд поручений, направленных на улучшение градостроительной политики всего округа. Прежде всего, по его мнению, стоит преступить к формированию в каждом регионе градостроительного совета.

— В Благовещенске я увидел, как изменяется, преобразовывается столица региона. Стремление делать города комфортнее нужно поддерживать. Нужно создать институциональные основы для того, чтобы «видение будущего» городской застройки было во всех территориях. Мы должны заботиться о красоте дальневосточных городов, формировать здесь застройку так, чтобы людям в них было приятно жить, а гостям было приятно приезжать. Это непростая работа, но готов в ней принимать активное участие, - сказал Юрий Трутнев.

Кроме того, совместно с Минстроем России поручено представить в правительство России доклад о проводимой работе по формированию комплексной жилой застройки с учетом мнения граждан в целях создания современных жилых кварталов с применением передовых архитектурных решений.

Также в рамках своей поездки в Амурскую область вице-премьер дал поручение развивать экономику Дальнего Востока несмотря на пандемию.