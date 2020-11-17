Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17ноября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:08 1

Юрий Трутнев в Приамурье: жители ДФО должны сами решать, какой будет застройка в городах

Юрий Трутнев в Приамурье: жители ДФО должны сами решать, какой будет застройка в городах
Фото: https://pixabay.com/

Юрий Трутнев по итогам поездки в Амурскую область дал ряд поручений, направленных на улучшение градостроительной политики всего округа. Прежде всего, по его мнению, стоит преступить к формированию в каждом регионе градостроительного совета.

— В Благовещенске я увидел, как изменяется, преобразовывается столица региона. Стремление делать города комфортнее нужно поддерживать. Нужно создать институциональные основы для того, чтобы «видение будущего» городской застройки было во всех территориях. Мы должны заботиться о красоте дальневосточных городов, формировать здесь застройку так, чтобы людям в них было приятно жить, а гостям было приятно приезжать. Это непростая работа, но готов в ней принимать активное участие, - сказал Юрий Трутнев.

Кроме того, совместно с Минстроем России поручено представить в правительство России доклад о проводимой работе по формированию комплексной жилой застройки с учетом мнения граждан в целях создания современных жилых кварталов с применением передовых архитектурных решений.

Также в рамках своей поездки в Амурскую область вице-премьер дал поручение развивать экономику Дальнего Востока несмотря на пандемию.

Просмотров всего: 128

#Дальний Восток #российская власть #строительство

распечатать


Общество 4

В январе в России начнут сокращать чиновников
Власть 4

Василий Орлов рассказал Юрию Трутневу о социально-экономическом развитии региона
Власть 16

Юрий Трутнев: «Люди должны получать квалифицированную медицинскую помощь своевременно»
Общество

Отремонтирован участок дороги между Верхней Полтавкой и Новоалександровкой
Комментарии
Показать все (1)
  • Илья1380

    Илья1380
    10 минут назад

    В свете известных событий слова про "Мы должны заботиться о красоте дальневосточных городов, формировать здесь застройку так, чтобы людям в них было приятно жить, а гостям было приятно приезжать" звучат как-то чёрный юморок :))))

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь