Подлинную фотографию основательницы первой музыкальной школы в Благовещенске нашли амурские краеведы

Амурские краеведы обнаружили в одной из дореволюционных газет подлинную фотографию Марии Фёдоровны Кнауф-Каминской. Именно она открыла в Благовещенске первую частную музыкальную школу.

– Алексей Михайлович Горлач нашел портрет Марии Фёдоровны Кнауф-Каминской, чьё имя теперь носит Центральная детская школа искусств Благовещенска. Она была опубликована в газете «Эхо» за 1914 год. Может быть, найдётся и более качественный снимок, но и такой – большая радость. Здесь ей сорок лет, – рассказала краевед, журналист и писатель Валентина Кобзарь.

В 1905 году выпускница Санкт-Петербургской консерватории открыла в Благовещенске музыкальные классы фортепианной игры и пения. В 1920 году музыкальная школа Кнауф-Каминской перешла в подчинение городскому управлению образования Благовещенска, тогда она находилась на улице Графской, 29 (сегодня это улица Калинина). В 1923 году после кончины Марии Фёдоровны городской музыкальной школе присвоили её имя.

С этого года Центральная детская школа искусств, отметившая свой столетний юбилей, вновь носит имя Кнауф-Каминской. Сегодня в Детской школе искусств занимается около тысячи музыкантов, художников, танцоров и артистов, многие из которых – победители всероссийских и международных конкурсов. Преподаватели ЦДШИ имеют звания «Заслуженный работник культуры РФ», «Заслуженный работник культуры Амурской области», сообщает пресс-служба городской администрации.