Жена задержанного мэра Томска выбросила в окно 1,3 миллиарда рублей

Иван Кляйн считается самым богатым чиновником в России. В прошлом году его семья задекларировала официальный доход более 400 миллионов рублей.

Когда в квартиру Кляйна нагрянули с обыском, его жена спешно попыталась спасти заначку и выбросила водителю в окно подушку.

Водителя задержали. В подушке следователи нашли карты российских и швейцарских банков, на счетах которых хранится около 1,3 миллиарда рублей. Всего на личных счетах семьи Кляйн обнаружено более 7 миллиардов рублей.

Мэра Томска Ивана Кляйна задержали 13 ноября по подозрению в превышение полномочий в интересах семейного предприятия «Томское пиво».

Под стражей Кляйн пробудет до 13 января 2021 года.