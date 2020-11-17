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17ноября
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сегодня, 11:18 0

Жена задержанного мэра Томска выбросила в окно 1,3 миллиарда рублей

Жена задержанного мэра Томска выбросила в окно 1,3 миллиарда рублей
Фото: admin.tomsk.ru

О громком задержании мэра Томска Ивана Кляйна стали известны новые подробности. Выяснилось, что его жена пыталась перед обыском спасти подушку с миллиардом рублей, пишет «Комсомольская правда».

Иван Кляйн считается самым богатым чиновником в России. В прошлом году его семья задекларировала официальный доход более 400 миллионов рублей.

Когда в квартиру Кляйна нагрянули с обыском, его жена спешно попыталась спасти заначку и выбросила водителю в окно подушку.

Водителя задержали. В подушке следователи нашли карты российских и швейцарских банков, на счетах которых хранится около 1,3 миллиарда рублей. Всего на личных счетах семьи Кляйн обнаружено более 7 миллиардов рублей.

Мэра Томска Ивана Кляйна задержали 13 ноября по подозрению в превышение полномочий в интересах семейного предприятия «Томское пиво».

Под стражей Кляйн пробудет до 13 января 2021 года.

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#происшествия #суды #финансы

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