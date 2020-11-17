Роспотребнадзор внёс изменения в порядок работы с COVID-пациентами и контактными лицами

Жители России в случае контакта с больными COVID-19 теперь не обязаны сдавать тест при отсутствии симптомов заболевания, но должны пробыть две недели на самоизоляции. Кроме того, в постановлении указано, что, если у больного коронавирусной инфекцией есть один отрицательный тест, то его уже можно выписывать. Раньше все заразившиеся новой инфекцией обязаны были сдать 2 теста. Если же после сдачи теста результат положительный, то новое тестирование проводится не ранее чем через 3 дня.

В новом распоряжении главы Роспотребнадзора оговаривается, что отправлять пациентов на домашнее лечение можно до получения отрицательного результата ПЦР-теста. Но отправленными на амбулаторное лечение не могут быть те, кто живет в коммунальной квартире, учреждениях соцобслуживания с круглосуточным пребыванием, общежитиях и гостиницах.

В распоряжении указываются и новые сроки обработки тестов на коронавирус. Теперь с момента поступления биоматериала в лабораторию тест должен быть сделан не более чем за 48 часов. Как отмечается в документе, среднесуточно за неделю уровень ПЦР-тестирования на COVID-19 не должен опускаться ниже отметки в 200 исследований на 100 тысяч населения.

Напомним, что в Амурской области за последние сутки выявили 159 новых заражений COVID-19. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 9 198 заражений. 6 714 человек выздоровели, 74 – скончались.