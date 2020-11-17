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17ноября
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сегодня, 11:23 5

Роспотребнадзор внёс изменения в порядок работы с COVID-пациентами и контактными лицами

Роспотребнадзор внёс изменения в порядок работы с COVID-пациентами и контактными лицами
Фото: pixabay.com

На официальном интернет-портале правовой информации опубликовано постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в котором оговариваются новые правила работы с контактными лицами, а также правила выписки больных с коронавирусной инфекцией, сообщает РИА Новости.

Жители России в случае контакта с больными COVID-19 теперь не обязаны сдавать тест при отсутствии симптомов заболевания, но должны пробыть две недели на самоизоляции. Кроме того, в постановлении указано, что, если у больного коронавирусной инфекцией есть один отрицательный тест, то его уже можно выписывать. Раньше все заразившиеся новой инфекцией обязаны были сдать 2 теста. Если же после сдачи теста результат положительный, то новое тестирование проводится не ранее чем через 3 дня.

В новом распоряжении главы Роспотребнадзора оговаривается, что отправлять пациентов на домашнее лечение можно до получения отрицательного результата ПЦР-теста. Но отправленными на амбулаторное лечение не могут быть те, кто живет в коммунальной квартире, учреждениях соцобслуживания с круглосуточным пребыванием, общежитиях и гостиницах.

В распоряжении указываются и новые сроки обработки тестов на коронавирус. Теперь с момента поступления биоматериала в лабораторию тест должен быть сделан не более чем за 48 часов. Как отмечается в документе, среднесуточно за неделю уровень ПЦР-тестирования на COVID-19 не должен опускаться ниже отметки в 200 исследований на 100 тысяч населения.

Напомним, что в Амурской области за последние сутки выявили 159 новых заражений COVID-19. С начала пандемии в регионе зарегистрировано 9 198 заражений. 6 714 человек выздоровели, 74 – скончались.

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Комментарии
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  • OT

    OT
    1 час назад

    А роспотребнадзор давал клятву Гиппократа?

  • 28ups

    28ups
    1 час назад

    наши цифры дают... Спокойно сзади ноль можно приписывать

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    всех детей надо переводить на дистанционку

  • inoy

    inoy
    37 минут назад

    плавно переходим на лечение и тестирование по телефону, скайпу, ватсапу....... Нет тестов, нет время на них, врачей теряем((( но передвижение по стране и курорты открыты, Куба ждет вас!!! будет хуже, участие государства сводится к рекомендациям РоспотребПОЗОРА

  • Noir

    Noir
    32 минуты назад

    Ну допустим, если сейчас будут тест делать дольше 48 часов, то что? Штрафы последним медикам выписывать будут? А за счет чего будет происходить ускорение Роспотребнадзор не написал?

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