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17ноября
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сегодня, 13:05 0

Сколько потратят и на что: в правительстве Приамурья готовят поправки в бюджет

Сколько потратят и на что: в правительстве Приамурья готовят поправки в бюджет
Фото: pixabay.com

Правительство области готовит поправки к проекту закона Амурской области «Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». По предварительной информации, бюджет 2021 года увеличится на 4,4 миллиарда рублей за счёт федеральных денег.

Из дополнительных средств 130 миллионов рублей потратят на социальную поддержку населения — это, как правило, помощь и разные выплаты нуждающимся. На 105 миллионов рублей купят жильё многодетным семьям, в том числе и жителям БАМа.

На софинансирование федеральных средств направят 300 миллионов рублей. Из них на создание дополнительных мест в детских садах для малышей от 1,5 до 3 лет — 110 миллионов рублей, на 80 миллионов рублей построят школу в Благовещенске на 1 500 мест.

На капитальный ремонт и строительство социальных объектов запланируют 1,7 миллиарда рублей. На ремонт в хирургическом корпусе Тындинской больницы потратят 98 миллионов рублей. Чтобы завершить капитальный ремонт детской поликлиники в Райчихинске, понадобится 76 миллионов рублей. В Амурском педагогическом колледже сделают капитальный ремонт на 42 миллиона рублей.

Поликлиники планируют построить в Екатеринославке и Пояркове, на это потратят 300 миллионов и 400 миллионов соответственно. В Чигирях за 35 миллионов рублей построят детский сад.

Местным бюджетам увеличат финансирование на 590 миллионов рублей. Из них 140 миллионов понадобится, чтобы отремонтировать пришкольные стадионы в 8 муниципальных образованиях. Коммунальную инфраструктуру модернизируют на 250 миллионов, а на 54 миллиона в лизинг приобретут автобусы.

Напомним, в октябре стало известно, что доходы в амурский бюджет начали восстанавливаться. И в это же время прошли нулевые слушания бюджета на ближайшие три года.

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#областная власть #финансы

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