Ушел из жизни хирург-травматолог из Райчихинска Виктор Хлистунов

В понедельник, 16 ноября, скоропостижно скончался хирург-травматолог Райчихинской больницы Виктор Николаевич Хлистунов. Известно, что он болел коронавирусом. В городской больнице врач работал с 1992 года, за это время успел помочь сотням больных.

– Ушел из жизни замечательный человек, врач с большой буквы. Виктору Николаевичу было всего 53 года. Коллектив Райчихинской городской больницы скорбит, – рассказали Амур.инфо коллеги Виктора Хлистунова.

Просмотров всего: 1035

#коронавирус #медицина #Райчихинск

распечатать

sirotova