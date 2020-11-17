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Ушел из жизни хирург-травматолог из Райчихинска Виктор Хлистунов

Ушел из жизни хирург-травматолог из Райчихинска Виктор Хлистунов
Фото: @marshrutca

В понедельник, 16 ноября, скоропостижно скончался хирург-травматолог Райчихинской больницы Виктор Николаевич Хлистунов. Известно, что он болел коронавирусом. В городской больнице врач работал с 1992 года, за это время успел помочь сотням больных.

– Ушел из жизни замечательный человек, врач с большой буквы. Виктору Николаевичу было всего 53 года. Коллектив Райчихинской городской больницы скорбит, – рассказали Амур.инфо коллеги Виктора Хлистунова.

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#коронавирус #медицина #Райчихинск

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Выражаю глубочайшее соболезнование родным,невосполнимая утрата...53 года,скольким людям,он бы мог помочь,умирают врачи,отдавая свою жизнь,чтоб победить ковид,кто же будет нас лечить...светлая память врачу...

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