Майя Санду стала новым президентом Молдавии
Бывший премьер-министр Майя Санду победила на выборах президента Молдавии. Она набрала 57,7% голосов, действующий президент Игорь Додон — 42,2%. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии республики, пишут «Известия».
Замглавы ЦИК Владимир Шарбан сообщил о высокой явке 52%, но уточнил, что эти цифры пока предварительные.
Окончательные итоги выборов в Молдавии подведут после поступления всех протоколов от избирательных комиссий.
Майя Санду заявила, что её первоочередными задачами на посту президента станут объединение общества и восстановление экономики.
13 ноября глава государства Игорь Додон представил документы, в которых говорится о причастности Санду к хищению из банков Молдавии €1 млрд.
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