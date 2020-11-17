Майя Санду стала новым президентом Молдавии

Замглавы ЦИК Владимир Шарбан сообщил о высокой явке 52%, но уточнил, что эти цифры пока предварительные.

Окончательные итоги выборов в Молдавии подведут после поступления всех протоколов от избирательных комиссий.

Майя Санду заявила, что её первоочередными задачами на посту президента станут объединение общества и восстановление экономики.

13 ноября глава государства Игорь Додон представил документы, в которых говорится о причастности Санду к хищению из банков Молдавии €1 млрд.