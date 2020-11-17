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17ноября
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сегодня, 10:21 0

Майя Санду стала новым президентом Молдавии

Майя Санду стала новым президентом Молдавии
Фото: file.liga.net

Бывший премьер-министр Майя Санду победила на выборах президента Молдавии. Она набрала 57,7% голосов, действующий президент Игорь Додон — 42,2%. Об этом сообщили в Центральной избирательной комиссии республики, пишут «Известия».

Замглавы ЦИК Владимир Шарбан сообщил о высокой явке 52%, но уточнил, что эти цифры пока предварительные.

Окончательные итоги выборов в Молдавии подведут после поступления всех протоколов от избирательных комиссий.

Майя Санду заявила, что её первоочередными задачами на посту президента станут объединение общества и восстановление экономики.

13 ноября глава государства Игорь Додон представил документы, в которых говорится о причастности Санду к хищению из банков Молдавии €1 млрд.

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#выборы #политика

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