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17ноября
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сегодня, 10:42 0

В декабре в Зее сдадут первую очередь аэропорта

В декабре в Зее сдадут первую очередь аэропорта
Фото: pixabay.com

Первую очередь аэропорта в Зее сдадут в декабре 2020 года, об этом на совещании с вице-премьером Юрием Трутневым сообщил глава региона Василий Орлов. С открытием аэропорта появится возможность организовать прямой рейс с Благовещенском, рассказали в ТАСС.

— С декабря планируем ввод первой очереди аэропорта в Зее. Это позволит организовать прямой авиарейс Благовещенск – Зея, субсидированный из областного бюджета. Таким образом, мы поэтапно восстанавливаем систему внутрирегиональной авиации, — рассказал губернатор.

Региональный аэропорт «Зея» расположен в 12 километрах от одноименного города. Завершить реконструкцию, которая началась еще в 2015 году, должны были в 2017. Сильное отставание от сроков застройщик объяснил некачественно выполненным проектом. А в 2018 году и вовсе пропал, акты о выполнении работ не предоставлялись. Аванс в 290 миллионов рублей отработан не был.

В начале октября 2020 года на официальном сайте Главгосэкспертизы появилась информация, что проектно-сметная документация зейского аэропорта получила положительное заключение. Всего по новому проекту будет два этапа строительства и реконструкции объекта. В начале реконструируют искусственную взлётно-посадочную полосу, рулёжные дорожки, объекты электроснабжения, очистные сооружения, патрульную автодорогу и ограждения аэродрома. На втором этапе займутся перроном, складом ГСМ и зданиями аэропорта.

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#Зея

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