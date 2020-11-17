В декабре в Зее сдадут первую очередь аэропорта

— С декабря планируем ввод первой очереди аэропорта в Зее. Это позволит организовать прямой авиарейс Благовещенск – Зея, субсидированный из областного бюджета. Таким образом, мы поэтапно восстанавливаем систему внутрирегиональной авиации, — рассказал губернатор.

Региональный аэропорт «Зея» расположен в 12 километрах от одноименного города. Завершить реконструкцию, которая началась еще в 2015 году, должны были в 2017. Сильное отставание от сроков застройщик объяснил некачественно выполненным проектом. А в 2018 году и вовсе пропал, акты о выполнении работ не предоставлялись. Аванс в 290 миллионов рублей отработан не был.

В начале октября 2020 года на официальном сайте Главгосэкспертизы появилась информация, что проектно-сметная документация зейского аэропорта получила положительное заключение. Всего по новому проекту будет два этапа строительства и реконструкции объекта. В начале реконструируют искусственную взлётно-посадочную полосу, рулёжные дорожки, объекты электроснабжения, очистные сооружения, патрульную автодорогу и ограждения аэродрома. На втором этапе займутся перроном, складом ГСМ и зданиями аэропорта.