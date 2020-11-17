Амурчанам рассказали, как, зачем и где заменить водосчётчики

За работоспособность водосчётчиков отвечает собственник. Если прибор выходит из строя, необходимо известить об этом исполнителя коммунальных услуг, а потом заменить его на новый. О тонкостях вопроса рассказали специалисты Амурских коммунальных систем.

— Как понять, что прибор нужно менять?

— Если прибор учёта повреждён или не отображает результат измерений — значит, его пора менять, а также, если на приборе нарушены контрольные пломбы или знаки поверки либо на нём превышена допустимая погрешность показаний. Ещё необходимо следить за межповерочным интервалом поверки прибора. Срок указан в паспорте прибора и составляет 4-6 лет. Если он истёк, то можно либо произвести вторичную поверку, либо заменить прибор, — рассказали в пресс-службе ООО «АКС».

— Как проверить, что компания может проводить вторичную поверку?

— Действие лицензии компании возможно проверить на сайте http://fsa.gov.ru. Нужно проверить выписку из реестра РА об аккредитации юрлица, ИП. В приложении областью аккредитации должна быть указана Амурская область. А также в документах должно быть свидетельство о поверке средств поверки с адресом осуществления деятельности эталонов. Должны быть указаны разряд, наименование, тип и заводской номер, а также погрешность и дата, — объяснили в пресс-службе ООО «АКС».

— Куда обратиться, чтобы заменить прибор?

— В Благовещенске для замены прибора нужно обратиться в ООО «АКС» или управляющую компанию. Там же его могут бесплатно опломбировать. В АКС этим занимается служба контроля энергоресурсов, которая находится по адресу: улица Октябрьская, 190, на втором этаже; телефон – 49-44-66, добавочный № 1581. Она работает в будни с 8:00 до 17:00 с обедом с 12:00 до 13:00. Там составят акт контрольных снятий показаний, только после этого прибор можно заменить, — отметили в пресс-службе ООО «АКС».

Все акты управляющих компаний и свидетельства о поверке нужно предоставлять в службу контроля энергоресурсов Амурских коммунальных систем.