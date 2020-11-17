Василий Орлов рассказал Юрию Трутневу о социально-экономическом развитии региона

Губернатор Амурской области Василий Орлов на вчерашнем совещании с полпредом Юрием Трутневым доложил о социально-экономическом развитии региона.

Так, в Приамурье создано три территории опережающего развития.

– Резидентами ТОР «Белогорск» стали 9 компаний. Фактически вложено 5 миллиардов рублей инвестиций, создано 806 рабочих мест. В ТОР «Приамурская» реализуют проекты 13 инвесторов, ими вложено 1,2 миллиарда рублей, создано 109 рабочих мест. В ТОР «Свободный» осуществляют свою деятельность 9 инвесторов, ими вложено 471,4 миллиарда рублей, создано 656 рабочих мест, – сообщает пресс-служба регионального правительства.

Чуть больше восьми миллиардов рублей получила область из федерального бюджета в рамках «Единой субсидии». В том числе на эти средства в Свободном построили 9 объектов. Среди них такие, как здание под женскую консультацию, пристройка к детскому саду, районная котельная, 6 сетевых объектов городской инфраструктуры. А ещё отремонтировали 11 соцобъектов, купили оборудование для 2 больниц и 2 колледжей, расселили больше восьми тысяч квадратных метров аварийного жилья, а это 199 семей.

Больше тысячи ста кредитов выдали с декабря 2019 года в рамках программы «Дальневосточная ипотека». Больше десяти тысяч человек получили дальневосточный гектар.

Есть заметные подвижки и в экономике.

«Положительная динамика сложилась во многих отраслях экономики Амурской области. Так, объем промышленного производства увеличился на 9,9 % (по РФ +3,3 %). На 26,2 % увеличились инвестиции в основной капитал (по РФ +1,7 %). На 0,5 % – объем валового регионального продукта. По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в Российской Федерации область заняла 26 место, улучшив свои позиции за год на 11 пунктов», – пишет пресс-служба правительства Амурской области.

Однако инвестиции в область сегодня тормозят мероприятия, связанные с профилактикой коронавируса.

Коснулся глава региона и темы сельского хозяйства.

— В области 87 % (202 объекта) мелиоративных систем являются бесхозяйными и на 80 % изношены, остальные 13 % систем находятся в федеральной собственности. Сейчас законодательно не урегулирован вопрос статуса и разграничения права собственности на мелиоративные системы. В сложившихся условиях восстановление бесхозяйных мелиоративных систем невозможно, что приводит к заболачиванию, а в некоторых случаях – к подтоплению населенных пунктов. Прошу дать поручение Минсельхозу, Минэкономразвитию, Росимуществу, Росреестру России проработать вопрос внесения изменений в законодательство, предусмотрев упрощенный порядок оформления права собственности на мелиоративные системы. После их оформления можно направлять инвестиции из бюджетов разных уровней и восстанавливать их поэтапно, — рассказал Василий Орлов.

Полпред отметил, что вопрос с мелиоративными системами вынесен на федеральный уровень.

— Мы договорились с Минсельхозом, что будет проведена работа по изменению нормативной базы, чтобы мелиоративные системы были приняты на баланс в качестве государственной собственности, — заметил Юрий Трутнев.

Также Юрий Трутнев дал заключение по докладу губернатора.

— Наша задача определить, какая помощь нужна от федеральных властей, чтобы работа по социально-экономическому развитию Амурской области шла быстрее. Пандемия коронавируса в этой работе мешает, это несомненно. Но это не значит, что надо останавливаться в работе. Надо бороться с распространением инфекции, развивать экономику Дальнего Востока и экономику страны, — подвел итоги совещания Юрий Трутнев.