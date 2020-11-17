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17ноября
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сегодня, 09:37 0

Умер актёр Юрий Черкасов

Умер актёр Юрий Черкасов
Фото: jcs-mossoveta.narod.ru

15 ноября скончался заслуженный артист России Юрий Черкасов. Актёру было 59 лет. Об этом сообщил на своём сайте Театр им. Моссовета, где работал актёр, пишет Центральная Служба Новостей.

О причинах смерти не сообщается.

Прощание с Юрием Черкасовым состоится 17 ноября в театре, где работал артист.

Юрий Черкасов родился в 1961 году. Его знают по множеству российских сериалов, таких как «Мосгаз», «Очарование зла», «Таксистка» и «Русский террор». Также артист сыграл более 30 ролей на сцене театра.

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#память

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