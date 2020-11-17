Умер актёр Юрий Черкасов

О причинах смерти не сообщается.

Прощание с Юрием Черкасовым состоится 17 ноября в театре, где работал артист.

Юрий Черкасов родился в 1961 году. Его знают по множеству российских сериалов, таких как «Мосгаз», «Очарование зла», «Таксистка» и «Русский террор». Также артист сыграл более 30 ролей на сцене театра.