Умер актёр Юрий Черкасов
15 ноября скончался заслуженный артист России Юрий Черкасов. Актёру было 59 лет. Об этом сообщил на своём сайте Театр им. Моссовета, где работал актёр, пишет Центральная Служба Новостей.
О причинах смерти не сообщается.
Прощание с Юрием Черкасовым состоится 17 ноября в театре, где работал артист.
Юрий Черкасов родился в 1961 году. Его знают по множеству российских сериалов, таких как «Мосгаз», «Очарование зла», «Таксистка» и «Русский террор». Также артист сыграл более 30 ролей на сцене театра.
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