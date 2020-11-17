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17ноября
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сегодня, 09:46 13

Роспотребнадзор обязал лаборатории делать тест на COVID-19 за 48 часов

Роспотребнадзор обязал лаборатории делать тест на COVID-19 за 48 часов
Фото: pixabay.com

По новому постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 13 ноября внесены некоторые изменения в правила по профилактике коронавирусной инфекции. По новым правилам от поступления биоматериала в лабораторию до получения результата пациентом должно проходить не больше 48 часов. Сейчас в областной столице время ожидания результата в государственной поликлинике может превышать две недели.

Как сообщает областной Роспотребнадзор, изменения внесены и в постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 октября 2020 года. Согласно им в субъектах РФ методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) необходимо проводить не менее 200 исследований на 100 тысяч населения за 7 календарных дней.

Как доложила исполняющая обязанности министра здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева на встрече с Юрием Трутневым, сейчас у нас в области выполняется 7 808 исследований в сутки на базе 13 лабораторий. Всего на выявление COVID-19 проведено 492 тысячи исследований. В мае этого года приобретено 5 аппаратов для ПЦР-диагностики.

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#коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • foxik62

    foxik62
    2 часа назад

    Сейчас или тесты якобы закончатся, или будут ставить диагноз ОРВИ.

  • ok_Людмила

    ok_Людмила
    2 часа назад

    "у нас в области выполняется 7808 исследований в сутки"

    От куда такая цифра? Больше 4000 никогда не было в статистике. Умножаем в уме на 2?

  • ok_Людмила

    ok_Людмила
    2 часа назад

    И как можно сократить время обработки тестов с 15-20 дней до 2, если нет ни оборудования, ни людей....

  • ой стыдно

    ой стыдно
    1 час назад

    Роспотребпозор во главе с нашей Ольгой дуркует в своих шикарных кабинетах.

  • амурская алена

    амурская алена
    1 час назад

    Смеются в лицо людям,издеваются.Нашли славу богу виноватого ---диспетчер,теперь всё наладится.

  • Владимир86

    Владимир86
    1 час назад

    Даже не могу представить за счёт чего или кого можно так сократить сроки обработки...

  • 28ups

    28ups
    1 час назад

    два соловья: губер и нач.росспотребнадзора, один другого слаще поют.

    Трутнев уедет и всё на старые места вернется

  • Мира

    Мира
    1 час назад

    Везде вранье от первого до последнего слова. Никаких бесплатных препараттов. Тест на ковид ждала 15 дней (!). Оптимизировали медицину. Все у них хорошо. 4-я городская поликлиника вообще не возможно дозвониться! Ты практически один на один с болезнью. Помощи ждать не от куда. Реалии жизни.

  • Павел Флудерский

    Павел Флудерский
    1 час назад

    Лучше дали бы распоряжение COVID19 , что бы в срок 48 часов покинул область.

  • Вета007

    Вета007
    39 минут назад

    Павел, зачёт )))) а чего не сразу вирусу приказать?)))) Смешные такие. Ну будут брать тесты сколько смогут сделать за сутки и все. Остальные приходите завтра))) так и будет народ каждый день приходить под дверь врача пока не сдаст))) это же насколько увеличатся очереди в поликлиниках))) Дурдом.

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    29 минут назад

    Получается что как минимум каждый 7ой житель ОБЛАСТИ сдавал 5 тестов.

    Или каждый 5й по 3 теста.

    Верится как то с трудом.

    Даже если всех блатных приписать, которые каждый день могут делать.

  • Алинка я

    Алинка я
    11 минут назад

    foxik62 2 часа назад

    Сейчас или тесты якобы закончатся, или будут ставить диагноз ОРВИ.

    А так уже происходит. Ставят вирусную пневмонию, несмотря на результат Кт с предполагаемым заболеванием, не назначают ПЦР.

  • Алинка я

    Алинка я
    10 минут назад

    Мира 1 час назад

    Везде вранье от первого до последнего слова. Никаких бесплатных препараттов. Тест на ковид ждала 15 дней (!). Оптимизировали медицину. Все у них хорошо. 4-я городская поликлиника вообще не возможно дозвониться! Ты практически один на один с болезнью. Помощи ждать не от куда. Реалии жизни.

    В певой поликлинике абсолютно такая же ситуация.

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