Роспотребнадзор обязал лаборатории делать тест на COVID-19 за 48 часов

По новому постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 13 ноября внесены некоторые изменения в правила по профилактике коронавирусной инфекции. По новым правилам от поступления биоматериала в лабораторию до получения результата пациентом должно проходить не больше 48 часов. Сейчас в областной столице время ожидания результата в государственной поликлинике может превышать две недели.

Как сообщает областной Роспотребнадзор, изменения внесены и в постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16 октября 2020 года. Согласно им в субъектах РФ методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) необходимо проводить не менее 200 исследований на 100 тысяч населения за 7 календарных дней.

Как доложила исполняющая обязанности министра здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева на встрече с Юрием Трутневым, сейчас у нас в области выполняется 7 808 исследований в сутки на базе 13 лабораторий. Всего на выявление COVID-19 проведено 492 тысячи исследований. В мае этого года приобретено 5 аппаратов для ПЦР-диагностики.