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Выбор читателей за 16 ноября

Выбор читателей за 16 ноября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей понедельника, 16 ноября.

Обновлённый Хэйхэ: как выглядит город, в который нам нельзя (видео)

Инстаграм-аккаунт о жизни приграничного с Амурской областью города Хэйхэ разместил видео, на котором видно, как преобразился город в отсутствие русских туристов. На видео показано, как в Хэйхэ декоративной подсветкой украсили большинство новых зданий, туристических объектов и даже мосты.

Юрий Трутнев оценил ход реконструкции Благовещенского аэропорта

В воскресенье, 15 ноября, с рабочим визитом в Амурскую область прибыл полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Командировку он начал с инспекции строительства новой взлётно-посадочной полосы Благовещенского аэропорта.

В Благовещенске частично перекроют движение по калининскому кольцу

В Благовещенске частично перекроют движение на калининском кольце. На участке кольца по Новотроицкому шоссе будут ремонтировать водопровод. Перекроют движение в 10:00 вторника, 17 ноября, а откроют только в пятницу. Также временно изменят схему движения автобусов, сообщает пресс-служба мэрии Благовещенска.

В Благовещенске ушла из жизни председатель Союза пенсионеров России

В Благовещенске в субботу, 14 ноября, умерла председатель местного отделения Союза пенсионеров России Любовь Кузнецова. Прощание состоится в среду, 18 ноября, в ритуальном зале Амурской областной больницы.

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#Обзор #интернет #СМИ

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