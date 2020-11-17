Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
17ноября
Предыдущая новость
сегодня, 09:03 0

Отремонтирован участок дороги между Верхней Полтавкой и Новоалександровкой

Отремонтирован участок дороги между Верхней Полтавкой и Новоалександровкой
Фото: @mintransamur

Отремонтированный участок дороги Верхняя Полтавка-Новоалександровка готов к вводу.

В этом году отремонтировали отрезок со второго по двенадцатый километр. Качество работ оценила специальная комиссия, в составе который заказчик «Амурупрадор», генпрдрядчик ЗАО «Асфальт», представители ГИБДД и администрации района. Стройконтроль провели специалисты ООО «Азимут».

– В этом году одним из ключевых решений было провести реконструкцию сельской дороги, имеющую социальную важность для жителей двух районов. В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» проведен значительный комплекс работ на объекте, автодорога приобрела асфальтобетонное покрытие вместо гравийного. Проблем с транспортным сообщением на этом участке больше не будет ни весной в период весенней распутицы, ни зимой из-за снежных переметов, – отметил министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

Контракт на ремонт участка заключили в феврале этого года. В рамках ремонта рабочие уложили новые слои основания дорожной одежды из цементно-грунтовой смеси и пористого крупнозернистого асфальтобетона, укрепили водопропускные трубы, отсыпали обочины песчано-гравийной смесью, установили дорожные знаки, ограждение, направляющие столбики, а также нанесли дорожную разметку. После ввода дороги в эксплуатацию, подрядная организация будет нести гранитные обязательства, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.⠀

Просмотров всего: 17

#дороги #строительство

распечатать


Общество

Главгосэкспертиза одобрила четвертый этап строительства Амурского ГПЗ
Происшествия 5

Пьяный и без прав: амурчанина будут судить за смертельное ДТП
Общество

В Благовещенске приглашают поучаствовать в новогодней акции для сирот и детей из многодетных семей

Общество 2

В Благовещенске частично перекроют движение по калининскому кольцу

Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь