Затраты на канатную дорогу из Благовещенска в Хэйхэ будут окупаться в течение 15 лет

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Канатная дорога соединит российский и китайский берега в 2023 году, пункт пропуска рассчитан на обслуживание 2,5 млн пассажиров в год. По словам вице-президента группы компаний «Регион», которая будет строить канатную дорогу, срок окупаемости составит 15 лет. Первые годы пассажиропоток составит около 1 млн человек. Стоимость проезда будет ориентирована на существующие тарифы пассажирского порта.

По словам вице-президента группы компаний «Регион», которая будет строить канатную дорогу, срок окупаемости составит 15 лет. «Она рассчитана за счет уникальности этого объекта и за счет строительства сложного конструктивного здания», пишет «ТАСС» со ссылкой на Валерию Репкову.

Она отметила, что канатная дорога соединит российский и китайский берега в 2023 году, пункт пропуска рассчитан на обслуживание 2,5 млн пассажиров в год. Первые годы пассажиропоток составит около 1 млн человек. Стоимость проезда будет ориентирована на существующие тарифы. По данным ЗАО «Пассажирский порт АМУРАССО», в зимнее время стоимость проезда на автобусе составляет 2 150 рублей.

В ходе встречи с полпредом Юрием Трутневым Репкова попросила его оказать меры господдержки, чтобы включить территорию в режим ТОСЭР «Приамурская», чтобы «пользоваться режимом особой соцэкономической зоны и предусмотреть возможность рассмотреть софинансирование на создание пункта пропуска».

В столице Приамурья уже полностью завершились работы по укладке кабельных линий длиной в полтора километра к месту строительства канатной дороги между Россией и Китаем. Их проводили на улице Краснофлотской, в районе бассейна «Надежда».