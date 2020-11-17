Гороскоп 17 ноября: Козерогам нужно заняться спортом, а Рыбы могут хорошо заработать

Восход Солнца: 07:47

Заход Солнца: 16:42

Солнце в Скорпионе.

Овен. В разговоре постарайтесь отстоять своё мнение и не поддавайтесь на провокации собеседника. Думайте, прежде чем что-то говорить, возможно, сегодня вы случайно обидите близкого вам человека. День на работе пролетит очень быстро, подарив вам самоудовлетворение.

Телец. Благоприятный день. Проходит под знаком постижения истин, духовного озарения, нравственной чистоты. Первая половина дня принесет душевное равновесие. Повышенная работоспособность, нестандартный подход к решению проблем принесет ощутимые результаты. Возможна реализация всего позитивного, что появилось в конце прошлого месяца.

Близнецы. Вежливо откажите людям, которые захотят втянуть вас в свои проблемы, и займитесь занятием, вдохновляющим вас. День проходит под знаком духовного преображения, преодоления сомнений. Этот день покажет, насколько в ближайшее время изменятся ваши планы. Возрастают духовные, творческие, сексуальные возможности.

Рак. Возможно, ваш авторитет сегодня заметно укрепится, что создаст стартовую площадку для положительных изменений в служебном или общественном положении. Звезды советуют идти на компромиссы, договариваться, иногда уступать, двигаясь к своей цели.

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Лев. Только выдержка поможет вам разумно подойти к решению важных проблем и наметить план на будущее. Будьте внимательны в общении с коллегами и близкими людьми. День благоприятен для решения важных вопросов. Возможно, вам удастся реализовать что-то давно задуманное.

Дева. Во второй половине дня не исключены радостные новости, связанные с близкими вам людьми. Также это время благоприятно для семейных отношений, новых знакомств. Общение с лицами противоположного пола будет успешным. Не исключены мелкие недоразумения с партнерами или коллегами по работе, поэтому необходимо спланировать распорядок дня заранее.

Весы. Благоприятный день. Сегодня хорошо заводить новые знакомства — вы можете блеснуть всеми своими талантами, показать себя в выгодном свете. Отбросьте сомнения и страхи, поверьте в себя. А вот от быстрой езды, работы с колющими и режущими инструментами лучше воздержаться.

Скорпион. Не теряйте время на раздумья и колебания. Пора действовать напрямую. Есть шанс наконец-то изменить свой статус одиночки. Сегодня вас потянет на творчество, а у некоторых представителей знака неожиданно проявятся дизайнерские таланты. При этом звезды советуют действовать без фанатизма и интересоваться мнением родственников.

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Стрелец. Начало новой недели будет связано с приливом силы и творческими начинаниями. Можете менять место работы и профессию, ваша практичность и интуиция — гарантия успеха. Нельзя потакать стремлению к роскоши, делать крупные покупки и тратиться по мелочам. Старайтесь быть экономнее.

Козерог. Уделите внимание близким людям, детям, родственникам. Не стоит приниматься за новые дела именно сегодня, лучше немного подождать. Займитесь собой, спортом, делами друзей, домом. Будьте внимательны к тому, что едите. Питание и его правильность определит настроение не весь день.

Водолей. В этот день нежелательно выяснять отношения с близкими. Сегодня важно не только в полной мере использовать положительные стороны момента, но и десятой дорогой обходить опасности. Звезды настоятельно советуют сохранять хладнокровие, верить в себя при сложном повороте событий и не злоупотреблять властью, если судьба на вашей стороне.

Рыбы. Благоприятный день для коммерческих операций. Совместные проекты принесут прибыль. Всё, что будет происходить, пойдет вам на пользу, каким бы ни казалось на первый взгляд. Возможно, сегодня вам посчастливится решить проблемы в личной жизни, которые не покидали вас на протяжении последних дней. Звезды гарантируют признание и успех в том случае, если ваши поступки будут основаны на глубоких чувствах и убежденности в собственной правоте.

Астролог: Вальдемар Небоходцев