Юрий Трутнев назвал недостатки системы здравоохранения в Приамурье

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В рамках рабочей поездки в Амурскую область заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по вопросу недопущения распространения коронавирусной инфекции. В совещании в режиме видеоконференции принимали участие федеральные министерства и ведомства, сообщает пресс-служба правительства области.

— Ситуация в Амурской области сложная. Одна из наиболее сложных на Дальнем Востоке. На территории региона заболевших более 9 тысяч. Более 5 тысяч людей находятся на карантине. Мы должны разобраться, что в регионе нужно сделать, чтобы более эффективно бороться с коронавирусной инфекцией, в чем мы должны помочь со стороны федеральных органов исполнительной власти. Среди проблем, с которыми сталкивается регион, — дефицит медицинских работников. Нужно понять, как обстоят дела с оснащением тестами, оборудованием больниц, наличием медикаментов, — отметил Юрий Трутнев, открывая совещание.

О ситуации в регионе доложила исполняющая обязанности министра здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева. В госпиталях, подведомственных региональному министерству здравоохранения, находятся 1320 пациентов (21% от заболевших). Амбулаторно лечатся 5043 человек (79% заболевших). У 85% больных заболевание проходит в легкой форме, у 11% зафиксирована средняя тяжесть заболевания, 4% больных с тяжелой формой заболевания находятся на стационарном лечении с подключением к аппарату ИВЛ.

В каждой административной территории развернуты провизорные госпитали, предусмотрены изоляторы и обсерваторы.

— Развернуто 9 инфекционных госпиталей на 1530 коек. Занято 1320 коек. Свободный коечный фонд составляет 14%. Обеспечены кислородом 432 койки, 181 койка обеспечена аппаратами ИВЛ и кислородом. Проводятся мероприятия по модернизации кислородных станций. В инфекционных стационарах работают 211 врачей, 523 средних медицинских работника. К работе также привлечены 253 студента областной медицинской академии и 164 волонтера, — сообщила Светлана Леонтьева.

По её словам, дефицит врачей в инфекционных госпиталях для работы в «красной зоне» составляет 67%, среднего медперсонала — 33%. Сформировано 76 бригад скорой медицинской помощи для работы с больными новой коронавирусной инфекцией.

Лабораторные исследования проводятся на базе 13 лабораторий. Их мощность составляет порядка 7808 исследований в сутки. Всего на выявление COVID-19 проведено 492 тысячи исследований. В мае текущего года приобретено 5 аппаратов для ПЦР-диагностики. Дополнительно заключены контракты для оснащения 5 ПЦР-лабораторий (г. Тында, г. Зея, г. Своболный, г. Благовещенск, г. Белогорск). Дополнительно предусмотрены средства областного бюджета в размере 3 млн рублей для приобретения экспресс-тестов для исследований на наличие коронавирусной инфекции. В связи с тем, что сохраняется очередность ожидания получения результатов тестирования до 7 суток для амбулаторных пациентов, принято решение о возмещении расходов на проведение ПЦР-диагностики частным клиникам за счет средств областного бюджета.

— Мы приобрели экспресс-тесты. Они уже находятся в Благовещенске. Эти тесты можно применять по согласованию с Роспотребнадзором для тех людей, кто выписывается и ждет справку о выздоровлении. Эти тесты можно будет использовать, — проинформировал губернатор Амурской области Василий Орлов.

На территории области имеется 25 компьютерных томографов, из них 19 находятся в государственных медицинских организациях, 6 – в медицинских организациях других форм собственности. Все КТ задействованы под диагностику COVID-19. Для ремонта 5 КТ, которые не выдержали нагрузки, выделены средства в сумме 31,4 млн рублей. Юрий Трутнев поручил Минпромторгу России проработать вопрос об оперативном предоставлении дополнительных томографов Амурской области.

Было отмечено достаточно долгое время ожидания экипажей скорой помощи. По итогам совещания дано поручение Минздраву России и Роспотребнадзору в течение этой недели оперативно направить дополнительных специалистов в Амурскую область для обеспечения более четкой работы бригад скорой помощи.

— Самое главное – чтобы люди вовремя получали помощь. Надо разбираться с тестированием. Достаточно большое количество компьютерных томографов пришло в неисправное состояние. Нагрузка на них большая. Все эти недостатки надо устранять, чтобы люди были уверены в оказании своевременной и качественной медицинской помощи, — подвёл итоги совещания Юрий Трутнев.